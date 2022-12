Siap Bawakan 9 Lagu di Soccerphoria, Penyanyi Sal Priadi: 'Ini Bakal Seru Banget'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Sal Priadi menyambut positif Supersoccer ‘Soccerphoria’ yang puncaknya digelar di Epicentrum Walk Kuningan, Jakarta, pada 18 Desember 2022.

Pemilik hits Amin Paling Serius ini menilai, Soccerphoria merupakan event keren yang memiliki konsep fresh dengan memadukan antara perhelatan musik, seni, hingga olahraga.

“Ini bakal seru banget, Soccerphoria punya konsep yang menarik untuk merayakan pesta bola terbesar di dunia. Kapan lagi nonton bola tapi juga dapat bonus nonton penampilan dari musisi hits favorit kalian,” ucap Sal.

Salmantyo Ashrizky Priadi, demikian nama lengkap penyanyi tersebut, siap membawakan sembilan lagu untuk nyanyi bareng para Superfriends.

Sal bahkan sampai menjalani latihan dan persiapan khusus.

“Ya tentu latihan dan mencoba aransemen setiap lagu yang dibawakan nanti, enggak lupa juga buat menjaga kesehatan sebelum manggung,” lanjutnya.

Sementara itu, Feel Koplo juga sudah bersiap-siap dengan aksi panggungnya di Soccerphoria.

Duo musisi yang terdiri dari Maulfi Ikhsan dan Tendi Ahmad ini juga sudah menyiapkan surprise untuk Superfriends yang hadir di Soccerphoria.

“Kita bikin set baru dan siap-siap karena ada lagu kejutan nanti. Kalau untuk songlist detailnya, kalian musti nonton langsung. Soccerphoria memadukan antara soccer dan art show itu unik ya jarang terjadi, jadi penasaran kayak gimana nanti bentukannya. So, kalian wajib banget dateng, karena kita bakal seru-seruan nobar final sambil joget,” kata Ikhsan.

Soccerphoria yang diinisiasi Supersoccer ini sebelumnya sukses diselenggarakan di tiga kota lainnya yaitu Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung.

Buat para pegila bola di Jakarta dan sekitarnya, silakan bersiap-siap karena Soccerphoria bakal menyuguhkan beragam performance paling seru yang mengkolaborasikan antara art (seni), musik, dan tentunya sepak bola.

Supersoccer ‘Soccerphoria’ di Jakarta, bakal diramaikan oleh deretan guest star paling hits saat ini yaitu Weird Genius, Jason Ranti, Feel Koplo, Barasuara, dan Sal Priadi.

Selain penampilan musik spesial, ada banyak rangkaian aktivitas menarik lainnya di Soccerphoria antara lain soccer art gallery instalation, soccer game, art show, live mural, bazaar Superpreneur dan nonton bareng ‘pesta bola’.

Perwakilan Supersoccer, Aloysius Dwiwoko H mengatakan, rangkaian penutup dari Supersoccer ‘Soccerphoria’ siap memeriahkan final pesta bola empat tahunan.

Superfriends tidak hanya nobar laga pamungkas dari timnas jagoannya, tapi juga dapat menikmati berbagai rangkaian yang disajikan untuk melewati akhir pekan dengan teman maupun pasangan.

Supersoccer ‘Soccerphoria’ bisa dibilang sebagai one stop entertainment, karena juga didukung oleh soccer theaterical opening, LED & lighting show, music concert, yang dikemas dalam satu kesatuan art show yang unik dan belum pernah ada sebelumnya.

Supersoccer ‘Soccerphoria’ menghadirkan perpaduan antara soccer & art dalam wujud karya installasi yang merupakan hasil kolaborasi Supersoccer dengan seniman muda Tanah Air seperti Herzven, Sicovecas, Sikcloze, Salmicas, Fivust, Harishazka, Wacky, Mbutz Gambutz , Rifkyikiw dan Arief Hadinata, serta karya-karya terbaik dari pemenang Super Adventure - Dare To Be The Next Superpreneur dan Supermusic – Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS).

"Semoga seluruh rangkaian Soccerphoria di kota sebelumnya dan Jakarta ini menjadi pengalaman seru dan unforgettable bagi Superfriends,” kata pria yang akrab disapa Tiyok.