Cara Beli Tiket Konser Westlife di Bandung, Tiket Dijual Mulai Malam Ini

TRIBUNNEWS.COM - Simak cara membeli tiket konser Westlife dalam artikel ini.

Grup vokal pop asal Irlandia, Westlife menggelar konser bertajuk "The Wild Dreams Tour" di Indonesia pada 2023.

Berdasarkan informasi dari Playlist Love Festival, Westlife bakal manggung di Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 12 Februari 2023.

Menurut informasi di akun Instagram @playlistlivefestival, penjualan tiket akan dilakukan mulai malam ini, Jumat (16/12/2022) pukul 20.00 WIB.

"Please take a look at these steps about how to get your tickets for tomorrow ticket sales.

Tickets will go on sale Friday, 16 December 2022 - 8 PM, exclusively available at @tiketapasaja," isi caption dalam unggahan @playlistlivefestival.

Harga Tiket Konser Westlife di Bandung

Tiket konser Westlife dibagi dalam tiga kategori harga, di antaranya:

1. Early Bird - 2 Days Pass seharga Rp 375.000 (SOLD OUT)

2. Presale - 2 Days Pass seharga Rp 450.000 (SOLD OUT)

3. Normal - 2 Days Pass seharga Rp 750.000 (Masih tersedia).

Cara Beli Tiket Konser Westlife di Bandung

- Buka laman www.playlistlivefestival.com

- Scroll hingga ke bagian halaman informasi tiket