Cinta Laura Ingin Bantu Lebih Banyak Orang, Harap Bisnisnya Lancar di Tahun 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Cinta Laura memiliki resolusi di tahun 2023. Ia berkeinginan membantu lebih banyak orang.

Diketahui, Cinta Laura merupakan satu di antara aktris yang peduli dan memiliki kesadaran tinggi akan isu sosial di Tanah Air.

Ia berharap bisnisnya di tahun depan semakin lancar sehingga cita-citanya tersebut tercapai.

"Dengan begitu aku punya lebih banyak dana lagi untuk bisa membantu lebih banyak orang," kata Cinta Laura saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022) malam.

Adapun rencana lain dari Cinta Laura selama 2023 nanti.

Tetapi artis kelahiran 1993 ini tidak ingin membeberkan rencana lainnya tersebut.

Menurut Cinta, akan lebih baik bicara soal itu apabila hasilnya telah terlihat.

"Target 2023 banyak sekali tapi aku enggak bisa kasih tahu secara spesifik karena aku enggak mau omong kosong," ungkap Cinta.

"Aku enggak bilang mau melakukan A, tapi ternyata enggak ada hasilnya. Malu juga kan. Kayak aku bialng tadi, just pray for me (doakan aku saja)," lanjutnya.

Untuk diketahui, selama 2022 ini Cinta Laura menunjukkan kepeduliannya dengan aksi bersih-bersih di lingkungan Citayam Fashion Week yang berlokasi di kawasan Dukub Atas, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan itu, pemain series Scandal 2 ini mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Cinta Laura juga peduli dengan isu sosial, di antaranya ia memiliki sekolah gratis buat anak-anak yang kurang mampu.

Bahkan, Cinta Laura saat ini memjabat sebagai Duta Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.