Lirik dan Terjemahan Lagu Bloody Mary - Lady Gaga, Viral di TikTok: I'll Dance, Dance, Dance

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Bloody Mary yang dinyanyikan oleh Lady Gaga.

Lady Gaga merilis lagu Bloody Mary pada 23 Mei 2011, silam.

Kini lagu Bloody Mary kembali viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu Bloody Mary sebagai backsound konten di TikTok.

Inilah lirik lagu dan terjemahan lagu Bloody Mary yang dinyanyikan Lady Gaga:

Money

Uang

Love is just a history that they may prove

Cinta hanyalah sejarah yang bisa mereka buktikan

And when you're gone I'll tell them my religion's you

Dan ketika kau pergi, aku akan memberi tahu mereka bahwa agamaku adalah kamu

When Punk-tius comes to kill the King upon his throne

Ketika Punk-tius datang untuk membunuh Raja di singgasananya

I'm ready for their stones

Aku siap untuk diserang mereka

I'll dance, dance, dance

Aku akan menari, menari, menari

With my hands, hands, hands

Dengan tanganku, tanganku, tanganku

Above my head, head, head

Di atas kepalaku, kepalaku, kepalaku

Like Jesus said

Seperti yang Yesus katakan