Tiara Andini Phobia Belalang, Ada Kisah di Masa Sekolah yang Membuatnya Trauma

Aktris/penyanyi Tiara Andini berpose untuk difoto saat ditemui di Falcon Picture di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2022). Tiara Andini bersama aktor Jefri Nichol menjadi bintang utama film My Sassy Girl versi Indonesia. Film My Sassy Girl laris di Korea Selatan hingga dikenal di seluruh dunia. My Sassy Girl versi Indonesia disutradarai oleh Fajar Bustomi dan akan mulai tayang di bioskop-bioskop di Indonesia pada 23 Juni 2022. WARTA KOTA/YULIANTO