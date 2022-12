Film-film Terpopuler 2022 Didominasi Tema Horor, dari KKN di Desa Penari Sampai Kuntilanak 3

Film KKN di Desa Penari memuncaki peringkat Google Year in Search 2022 atau pencarian paling populer di platform Google sepanjang 2022.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Google Year in Search 2022 atau pencarian paling populer di platform Google sepanjang 2022 mendapati enam film paling populer di Indonesia sepanjang tahun.

Enam film terpopuler tersebut didominasi oleh film-film horor seperti film KKN di Desa Penari hingga Pengabdi Setan 2: Communion.

Daftar film-film yang bersaing di Google Year in Search atau yang terpopuler tahun 2022 di Google tersebut terlihat diisi oleh film yang menarik banyak perhatian penonton di bioskop-bioskop Indonesia.

KKN di Desa Penari mengalahkan Miracle in Cell No. 7 yang mengadaptasi film Korea populer hingga film horor lainnya.

Film KKN di Desa Penari

KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia yang diangkat dari utas cerita populer di media sosial. KKN di Desa Penari menampilkan cerita sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN di desa dan mengalami hal-hal mengerikan.

Film horor KKN di Desa Penari berhasil mendapatkan 9,23 juta penonton di bioskop tahun 2022 ini.

Film horor KKN di Desa Penari dengan angka tersebut tidak hanya menjadi film horor terlaris namun juga film Indonesia terlaris sepanjang masa.

Film horor KKN di Desa Penari disutradarai oleh Awi Suryadi dan menampilkan akting dari Tissa Biani, Achmad Megantara, Adinda Thomas hingga Aghniny Haque. Film horor KKN di Desa Penari kini dapat disaksikan di Disney+ Hotstar Indonesia.

Film Miracle in Cell No. 7

Film Indonesia kedua terpopuler di Google Year in Search 2022 adalah Miracle in Cell No. 7. Film Indonesia yang dibintangi aktor berbakat Vino G. Bastian tersebut merupakan adaptasi film Korea populer dengan judul sama.

Miracle in Cell No. 7 yang disutradarai Hanung Bramantyo kisahkan seorang ayah dengan kecerdasan terbatas yang hidup berdua dengan anak perempuannya.

Suatu hari, sang ayah ditangkap karena dituduh telah memperkosa dan membunuh gadis kecil.

Dia masuk dalam penjara dengan sel nomor 7 dan bertemu dengan para narapidana yang akhirnya justru membantunya untuk menyelundupkan anaknya ke dalam sel.