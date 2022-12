Jadwal Acara TV Minggu, 18 Desember 2022: Ada Film Bioskop Line of Duty hingga Tonight Show

Ilustrasi TV digital - Jadwal acara TV hari ini, Minggu (18/12/2022) di Trans TV, Trans 7, RCTI, dan NET TV. Akan ditayangkan film bioskop berjudul Line of Duty di Trans TV hingga program acara Tonight Show di NET TV.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV hari ini, Minggu (18/12/2022) di Trans TV, Trans 7, RCTI, dan NET TV.

Trans TV akan menanyangkan sejumlah film bioskop pada malam nanti yakni The Last Witch Hunter, Line of Duty, dan 211.

Sementara di Trans 7 akan ditayangkan serial Warkop DKI spesial pada pukul 20.15 WIB.

Sinetron Ikatan Cinta nanti malam akan tayang di RCTI pada pukul 19.00 WIB.

Sedangkan di NET TV akan ada program acara talk show, Tonight Show pada pukul 21.30 WIB, yang dipandu oleh Vincent, Desta, Hesti, dan juga Enzy.

Untuk lebih lengkapnya, simak jadwal acara TV hari ini di Trans TV, Trans 7, RCTI, dan NET TV.

Jadwal Acara TV Trans TV

08:30 - Dokter Traveler

09:00 - Home Sweet Home

09:30 - Celebrity On Vacation

10:00 - Masak-Masak

10:30 - Rindu

11:00 - i-Pedia

11:30 - Insert Siang