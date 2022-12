Alasan Cinta Laura Masih Sendiri Tanpa Pendamping di Usia 29 Tahun, Pernikahan Bukan untuk Bercerai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris cantik Cinta Laura kini sudah berusia 29 tahun.

Tak heran jika di usianya yang hampir menginjak kepala tiga, Cinta Laura kerap mendapatkan pertanyaan soal pernikahan. Apa alasannya masih sendiri?

Meski demikian, Cinta Laura sepertinya masih santai menanggapi soal pendamping hidup.

Baca juga: Cinta Laura Menaruh Harapan ke Timnas Jerman Jadi Juara di Piala Dunia Berikutnya

Bahkan saat hadir di acara Kick Andy, dara kelahiran 17 Agustus 1993 ini secara blak-blakan menyebut bahwa orang-orang yang tak cocok dengannya memang disingkikan oleh Tuhan.

"Pertama-tama Tuhan memang adil,"

"Kalau laki-laki takut karena seorang perempuan pintar, kaya raya dan sebagainya, sudah disisihkan,"

"Karena orang itu tak layak mendapatkan perempuan tersebut," kata Cinta Laura seperti dilansir dari akun Instagram @lambee.pedes, Minggu (18/12/2022).

Cinta Laura pun berterima kasih lantaran menganggap hal tersebut sebagai bentuk keadilan dari Tuhan.

Baca juga: Cinta Laura Beberakan Alasan Enggan Gunakan Barang dengan Harga Fantastis

"Thank you God, You're so fair (Terima kasih Tuhan, Engkau sangat adil)," beber Cinta.

Ia kemudian membeberkan bahwa dirinya masih menikmati kariernya saat ini.

Aktris blasteran Indonesia-Jerman ini pun mengaku bahwa ia belum siap menikah lantaran menganggap pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral sehingga tak baik jika berujung perceraian.

Cinta Laura beberkan alasan enggan menggunakan pendapatannya untuk berbelanja barang-barang mahal. (Tangkapan Layar YouTube Merry Riana)

"Aku memilih untuk belum berkeluarga karena satu, aku masih sangat menikmati karier aku,"

"Dan kedua, aku percaya seseorang itu menikah tujuannya bukan bercerai," tambahnya.

Ia kemudian menyoroti soal tuntutan untuk menikah yang banyak didapat para anak muda di Indonesia.