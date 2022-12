Diisukan Sudah Nikah dengan Didi Mahardika, Cita Citata Curhat: Manusia Hanya Bisa Berencana

TRIBUNNEWS.COM – Pedangdut Cita Citata dikabarkan telah menikah dengan Didi Mahardika.

Buntut beredarnya isu pernikahan Cita Citata dan Didi Mahardika, postingan Instagram sang biduan pun jadi sorotan.

Dalam unggahan Instagram @cita-citata, Cita Citata justru mencurahkan isi hatinya rencana manusia, Senin (19/12/2022).

Cita Citata mengunggah potret dirinya mengenakan pakaian serba hitam.

Pemilik nama asli Cita Rahayu itu tampak duduk sambil berpose menghiraukan kamera.

“Setiap langkah atau rencana ke depan harus dipikirkan. Menimbang, didukung dengan perbuatan yang mana nih yang terbaik di antara sejumlah pilihan."

"Kadang suka bingung, menentukan rencana A, eh kepikiran rencana B, lalu, terbersit rencana C, itulah dinamika kehidupan."

"Kadang kita sudah merencanakan A, ternyata yang berjalan adalah rencana B. Malah, seringkali yang tidak direncanakan eh, tiba-tiba rencana itu yang dijalani.

"Seringkali juga kita melupakan sebaik baiknya, seburuk buruknya perbuatan itu ada tanam tuai."

"Dan manusia hanya bisa berencana, namun Tuhan dan semesta pula yang nanti akan menentukan.

Jadi sudahkah kita berbuat kebaikan hari ini?,” tulis Cita dalam caption foto tersebut.

Kendati tidak menyebut jelas maksud caption tersebut, salah seorang warganet berkomentar “Ada apa ni cantik, sepertinya ada sesuatu yang gagal,” tulis salah seorang warganet.

Sebelumnya Cita Citata diisukan telah menikah dengan Didi Mahardika.

Hal itu bermula dari postingan Instagram milik Didi Mahardika @mahardhika_soekarno, Minggu (18/12/2022), Didi membagikan foto dirinya tengah memamerkan foto buku nikah.

Dalam foto tersebut Didi menulis sebuah caption ”May the Force be with you,” tulis Didi.