Muncul Logo Bakti Husada dalam Serial HBO The Last of Us, Ini Respons Kemenkes

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kemunculan logo lama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) “Bakti Husada” dalam set syuting TV serial Home Box Office (HBO) "The Last of Us” menyita perhatian netizen.

Hal ini juga turut direspons Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tidak ada kaitan pihaknya dengan pembuatan serial itu.

Terlebih, tidak ada lobi kantor Kemenkes seperti yang digambarkan dalam salah satu adegannya.

"Karena Kemenkes nggak ada front office seperti itu. Kita belum lihat scenenya secara pasti ya," ujar dokter Nadia saat dihubungi, Senin (19/12/2022).

Sejauh ini pun pihaknya juga belum mengetahui apakah ada rencana proses syuting yang akan dilakukan di kantor Kemenkes.

Viralnya scene dengan latar belakang Kemenkes itu pertama diunggah oleh akun media sosial twitter @NaughtyDogInfo dalam sebuah thread.

''Sekitar setahun yang lalu, kru TLOU HBO di Calgary terlihat syuting adegan di gedung SAIT Senator Burns dengan alat peraga Kementerian Kesehatan Indonesia di sekitar area tersebut,'' demikian isi caption tersebut.

Serial The Last of Us menceritakan infeksi jamur berbahaya bagi manusia dengan sebuah teori konspirasinya.

Serial tersebut diketahui juga menggandeng artis kenamaan Indonesia Christine Hakim yang didapuk sebagai ilmuwan.