Universal Pictures Rilis Trailer Perdana Film Oppenheimer, Kisah Fisikawan J Robert Oppenheimer

TRIBUNNEWS.COM - Trailer film terbaru Christopher Nolan, yakni 'Oppenheimer' telah dirilis oleh Universal Pictures.

'Oppenheimer' mendokumentasikan kehidupan dan penghargaan fisikawan J Robert Oppenheimer.

J Robert Oppenheimer dianggap sebagai penemu bom atom.

Oppenheimer merupakan salah satu kontributor utama Proyek Manhattan, upaya penelitian pemerintah yang berpusat pada pembuatan senjata nuklir yang berlangsung dari tahun 1942-1946.

Selain itu, J Robert Oppenheimer juga sebagai direktur Laboratorium Los Alamos, tempat pembuatan bom secara fisik.

Dikutip dari variety, film Oppenheimer berdasarkan pada novel biografi 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer' (Prometheus Amerika: Kemenangan dan Tragedi J Robert Oppenheimer).

Novel ini merupakan karya dari Kai Bird dan mendiang Martin J. Sherwin yang memenangkan Hadiah Pulitzer pada tahun 2006.

Selain mengadaptasi dari novel, Nolan juga akan menjadi sutradara dan produser dalam proyek tersebut bersama produser Charles Roven dan Emma Thomas.

Diketahui, Cillian Murphy berperan sebagai Oppenheimer.

Peran ini menjadi kali pertama Cillian Murphy mendapatkan peran utama dalam salah satu film Nolan.

Diketahui, Murphy telah menjadi bagian penting dalam banyak film Nolan.

Sebelumnya, Murphy membintangi 'Inception', 'Batman Begins', 'The Dark Knight', 'The Dark Knight Rises', dan 'Dunkirk'.

Film Oppenheimer akan tayang perdana di bioskop pada 21 Juli 2023.

Beberapa pemain dalam film Oppenheimer