VIDEO Kisah Hijrah Mantan Penyanyi Tere: Hidupnya Sempat Tanpa Arah Sejak Sang Ayah Meninggal

Perubahan penampilan penyanyi Tere menjadi sorotan publik.

Perubahan itu terjadi saat Tere mengubah penampilannya berhijab di tahun 2020.

Tentu saja perubahan penampilan Tere menjadi viral, karena publik tak tahu wanita tersebut memeluk agama islam.

Tere mengakui tak tahu kapan dirinya menjadi mualaf.

Hanya saja ia sudah mengucap syajadat sejak tahun 2000.

Tere mengaku sempat mengalami fase tanpa arah saat sang ayah meninggal.

Dari sanalah perjalanan kisah hijrahnya dimulai.

Minggu (19/12/2022).

"Semenjak mualaf dan ayah saya meninggal tahun 2013, saya dalam fase hijrah tanpa arah dan tertutup dengan kebenaran duniawi," kata Tere ketika ditemui di Masjid Agung At-Tin, Taman Mini, Jakarta Timur, Minggu (19/12/2022).

Setelah sang ayah meninggal, wanita berusia 43 tahun itu sadar bahwa ia tak menjalani ketentuan dan kewajiban Allah dalam ajarannya.

"Sampai akhirnya Allah menarik pulang kedua orangtua saya tidak mengenal islam, dan ayah saya menarik mundur mengenal Islam," ucapnya.

Dalam fase itu, pelantun Awal Yang Indah ini merasa berada di titik terendah dalam hidupnya, dan memulai untuk berhijrah.

"Kita sudah liat banyak sekali musibah dan bersinggungan dengan kematian. Entah kematian orang tua atau saudara kita. Kematian relasi kita dan sEmua akan mati, are you ready for death?" jelasnya.

"Kemudian, saya mencari guru dan mengizinkan dia mengajarkan Alquran kepada saya," sambungnya.

Tentu tidak mudah bagi perempuan bernama lengkap Theresia Ebenna Ezeria Pardede ini untuk menjalani hijrah, dengan meninggalkan semua karier dan kesuksesan yang ia raih selama ini.

"Saya banyak istigfar, solawat, dan yang pasti setiap kita berinteraksi sama Alquran itu ego kita akan terkubur. Karena ini semua kebetulan, ini terjadi atas izin allah dan ikhtiar yang kita lakukan," terangnya.

Tere mengakui ikhlas meninggalkan semua perjalanan karier yang ia jalani dari nol sampai sukses, demi menghadap kepada sang pencipta.

"Insyallah dengan ilmu dan ikhlas yang harus ditumbuhkan, dan kecintaan kepada rasululloh saw. Saya belajar menenal kisahnya rasulluloh dan akhirnya saya paham kenapa baginda rasul menjadi cahaya bagi semesta," ujar Tere.(Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo)