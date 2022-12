Jadwal Acara TV Rabu, 21 Desember 2022: Pesbukers Best of the Best di ANTV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Rabu (21/12/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel ANTV terdapat tayangan Pesbukers Best of the Best, Sufiyana, Shiva, Chennai Express, Suami Pengganti, Garis Tangan.

Kemudian di Indosiar High Risk, Tom Yum Goong 2, Ratapan Buah Hati, Hot Kiss, Kisah Nyata Spesial, Hero.

Selanjutnya dalam channel Kompas TV Berita Utama, Zona Inspirasi, Laporan Khusus.

Anda bisa saksikan Kabae Dunia, Spektakuler, Nusantara Terkini, Indonesia Business Forum di TVOne.

Terakhir di SCTV Anda bisa melihat Sinema Malam, Status Selebriti, FTV Pagi, Cinta Dua Pilihan.

Berikut jadwal acara TV Rabu, 21 Desember 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Shiva tayang di ANTV (YouTube ANTV Official)

Baca juga: ANTV Nyatakan Siaran Digitalnya Sudah Jangkau Seluruh Jabodetabek dan Sekitar

ANTV

00:00 - 01:00

Pesbukers Best of the Best

01:00 - 01:30

Cagur Naik Bajaj

01:30 - 02:00

AB Shop Home Shopping

02:00 - 02:30

Tawa Sutra Balik Lagi

02:30 - 04:00

Sufiyana