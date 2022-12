Kembali Hibur Penggemar Indonesia, Westlife Umumkan Gelar Konser di ICE BSD Pada Februari 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boy band Westlife kembali mengumumkan akan menghibur para penggemarnya di Indonesia.

Setelah sukses dengan kedatangannya pada September 2022 kemarin di SICC Sentul, kini Westlife seperti menjawab kerinduan para penonton yang belum sempat menyaksikan penampilannya.

Baca juga: Harga Tiket Konser Westlife Februari 2023 di Bandung dan Cara Belinya Mulai Malam Ini

Oleh sebab itu grup musik yang digawangi Shane, Nicky, Mark dan Kian memutuskan menambah satu penampilan lagi di Indonesia untuk memenuhi keinginan penggemar yang bakal digelar 9 Februari 2023 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Dalam pernyataan resmi dari pihak promotor, Westlife nampaknya sudah tidak sabar untuk kembali menghibur para penggemar yang berada di Indonesia lewat konser bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour 2023.

"Indonesia, we hear you! Dapat kembali datang ke tempat yang indah di Indonesia dimana hubungan kami dengan para penggemar sangat spesial, dan mengingat tingginya permintaan akan tiket show di Jakarta yang telah habis terjual dalam 24 jam," tulis keterangan Westlife, Selasa (20/12/2022).

"Westlife secara resmi menambah satu show lagi di tahun 2023. Show ini akan memungkinkan kami untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia yang indah sekaligus tampil untuk para penggemar kami yang tidak mendapatkan tiket untuk show stadium kami dan menginginkan indoor show." Lanjut Westlife.

Baca juga: Daftar Lagu Populer Westlife, Ada Uptown Girl, I Have A Dream dan You Raise Me Up

Mengingat terbatasnya jumlah tiket yang akan dijual untuk konser yang akan mengusung tema intimate ini, Warna Warni Entertainment dan Boart Indonesia menyarankan agar Westlifers segera memesan tiket konser ini.

“Kami mengajak para Westlifers untuk segera memesan tiket konser ini dan be the first to watch Westlife in 2023, mengingat jumlah tiket yang akan dijual sangatlah terbatas," kata Florina, Director Warna Warni Entertainment mengatakan.

"Karena konsep konser Westlife nanti akan lebih bersifat intimate di dalam indoor venue yang sangat eksklusif di ICE BSD City, Tangerang Selatan, yang dipersiapkan untuk semua penggemar Westlife di Indonesia," lanjut Florina.

Tiket untuk konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 ini telah disiapkan dalam beberapa kelas yakni Bronze Rp998 ribu, Silver Rp1,2 juta, Gold Rp1,6 juta, Platinum Rp2,1 juta, dan Diamond Rp 2,5 juta dan Super VVIP Rp3,8 juta.