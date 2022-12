Gelar Konser Tambahan di Jakarta Desember 2022, SEVENTEEN Sapa Penggemar: Terima Kasih

SEVENTEEN akan menggelar konser tambahan di Jakarta bertajuk SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAKARTA (Additional Show) yang digelar pada Rabu (28/12/2022) di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

TRIBUNNEWS.COM - SEVENTYEEN akan menggelar konser tambahan di Jakarta pada Desember 2022.

Sebelumnya, SEVENTEEN telah menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang pada 24 dan 25 September 2022.

Konser SEVENTEEN bertajuk SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAKARTA (Additional Show) digelar pada Rabu (28/12/2022) di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

Kini, SEVENTEEN akan kembali menyapa penggemarnya yang biasa disebut CARAT tersebut.

Melalui unggahan di Instagram @mecimapro pada 27 Oktober 2022 lalu, tertulis keterangan mengenai konser tambahan SEVENTEEN melalui keterangan postingan.

"[OFFICIAL GREETINGS] SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAKARTA (Additional Show)," tulis keterangan.

Terlihat 13 member SEVENTEEN menyapa penggemar mereka.

"Say the name SEVENTEEN."

"Halo, kami SEVENTEEN."

"CARAT! Kami akan kembali ke Jakarta lagi di akhir tahun 2022 ini!" sapa SEVENTEEN dengan bahasa Korea, kemudian mereka bertepuk tangan.

SEVENTEEN lalu mengajak CARAT bertemu dengan mereka pada 28 Desember 2022 mendatang di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

"Ayo kita bertemu pada tanggal 28 Desember di Stadion Madya Gelora Bung Karno."

"Jangan lupa untuk ajak teman CARAT-mu untuk nonton juga ya!"

"Kami mengadakan konser di tempat yang lebih besar ini untuk bertemu lebih banyak CARAT," ucap member.