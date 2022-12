Jadwal Acara TV Kamis, 22 Desember 2022: Bikin Laper di Trans TV, Hidup Sehat di TVOne

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis (22/12/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel ANTV terdapat tayangan Pesbukers Best of the Best, Cagur Naik Bajaj, Lensa Olahraga, Break Ke Baad, Garis Tangan.

Kemudian di Trans TV ada Program Dini Hari, Islam Itu Indah, Good Morning, Insert Siang, Bikin Laper.

Selanjutnya dalam channel Kompas TV Indonesia Update, Sapa Indonesia Pagi, Bintang Kita, Zona Inspirasi, Target.

Anda bisa saksikan Ragam Perkara, Hidup Sehat, Manusia Nusantara, Cover Story One di TVOne.

Terakhir di SCTV Anda bisa melihat Sinema Malam, Aura, Hot Shot, Cinta Dua Pilihan.

Berikut jadwal acara TV Kamis, 22 Desember 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Hot Shot tayang di SCTV (YouTube SCTV)

ANTV

00:00 - 01:00

Pesbukers Best of the Best

01:00 - 02:00

Cagur Naik Bajaj

02:00 - 02:30

Tawa Sutra Balik Lagi

02:30 - 04:00

Sufiyana

04:00 - 04:30

Lensa Olahraga