Lebih dari Show Biasa, LIVE Universe Jadi Kolaborasi Akhir Tahun Terbesar LIVE Kreator TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Panggung kolaborasi akhir tahun terbesar bertajuk "LIVE Universe" akan diselenggarakan TikTok LIVE. Acara ini diadakan sebagai wadah bagi kreator untuk menciptakan dan berbagi konten hiburan nan seru serta menghubungkan banyak orang secara langsung.

Program ini akan menghadirkan panggung kolaborasi antara top kreator TikTok LIVE, selebritas, dan musisi papan atas Indonesia. Selain itu, program ini juga menjadi ajang pemberian apresiasi kepada kreator yang telah menghibur dan menginspirasi di sepanjang tahun 2022. Program LIVE Universe akan diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2022 dan disiarkan secara langsung (livestream) di TikTok LIVE.

LIVE Universe menghadirkan tiga panggung kolaborasi utama dengan tema Connectiverse, Collaboraverse, dan LIVE Universe dengan makna tersendiri.

Connectiverse diartikan sebagai universe yang beragam, di mana hal ini menggambarkan keberagaman konten yang ada di TikTok LIVE, seperti gaming, petualangan, dan konten lainnya.

Menyorot semangat kolaborasi para kreator, panggung bertema Collaboraverse akan menampilkan kolaborasi pertunjukan musik. Sementara itu, panggung LIVE Universe adalah pusat universe atau galaksi yang menyimpan semua konten dan LIVE kreator terbaik di TikTok LIVE.

Ketiga tema ini akan dituangkan menjadi tema penghargaan yang akan diberikan kepada para LIVE kreator teratas di TikTok LIVE melalui kategori "Best Special Content", "Best Music Talent", "Most Charismatic Host", dan "LIVE Creator of The Year".

TikTok LIVE tidak hanya menyatukan komunitas TikTok melalui konten yang menghibur dan menginspirasi, namun juga menciptakan kesempatan kepada kreator untuk menunjukan diri mereka yang paling autentik saat berinteraksi dan berbagi jendela kehidupannya dengan komunitas global TikTok secara real-time.

"Sepanjang tahun 2022 ini, TikTok LIVE telah menjadi platform untuk komunitas saling berinteraksi, menghibur, dan terhibur. Siapa pun itu, baik kreator, host livestream, hingga selebritas dapat menunjukan bakat dan kemampuannya melalui program LIVE yang seru untuk terhubung atau bahkan ditemukan oleh komunitas global TikTok.

Hal ini terlihat dari pertumbuhan LIVE kreator di TikTok LIVE, di mana konten mereka yang beragam dan kreatif telah menghibur dan menginspirasi banyak komunitas TikTok. Oleh karena itu, melalui LIVE Universe kami ingin mengapresiasi dan merayakan kreativitas para kreator dengan cara seru dan baru, yakni dalam bentuk kolaborasi panggung antara kreator, selebritas dan musisi papan atas Indonesia," kata Perwakilan TikTok Indonesia.

Dipandu oleh selebritas, Ayu Dewi dan kreator TikTok LIVE Adi Syahreza, ajang LIVE Universe akan dimeriahkan dengan berbagai penampilan memukau dari para selebritas dan musisi papan atas tanah air, antara lain Lyodra, Ayu Ting Ting, Rizky Febian serta top LIVE kreator TikTok seperti Michael Simangunsong, Vidhia R, Vito Sinaga, dan lainnya.

Penonton juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan beragam hadiah menarik seperti iPhone 14 Pro Max, motor, laptop, dan hadiah lainnya, dengan mengikuti kuis yang ada pada saat kegiatan berlangsung di acara LIVE Universe.

Saksikan perayaan akhir tahun, LIVE Universe yang disiarkan langsung dari akun @tiktokliveid pada tanggal 23 Desember 2023 mulai pukul 20.00 WIB.

Untuk melihat berbagai informasi tentang TikTok LIVE, fitur, kebijakan dan dan program lainnya, kunjungi akun resmi @tiktokliveid.