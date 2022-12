Perihal Busana, Agatha Pricilla Lebih Suka Warna Monokrom

Laporan Wartawan Tribunnnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris dan penyanyi Agatha Pricilla mengaku dirinya bukan sosok yang ribet dalam hal pemilihan busana. Terkait warna, ia suka monokrom.

"Pilihan warna baju-baju gak terlalu variatif, aku cenderung suka yang monokrom seperti hitam putih dan demim," kata Agatha saat ditemui di sela-sela peluncuran koleksi Obermain X Smiley di Jakarta belum lama ini.

Meski demikian, perempuan kelahran 30 September 1997 juga menghadirkan pilihan warna beda, misalnya bawahan yang ngejreng maka atasannya harus soft atau kalem.

"Misalnya pakai baju hitam-hitam ada tasnya warga kuning," katanya.

Kesan simpel juga ditunjukkan Agatha yang saat itu mengenakan busana paduan t-shirt hitam berlengan panjang yang dipadukan dengan rok mini berbahan denim.

Agatha mengaku saat ini tengah mengusahakan untuk tidak membeli baju dan aku berupaya mich n mach dengan yang sudah ada sebelumnya, tapi memang belanja baju sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau aku tergantung mood sih, tidak membudjetkan berapa tiap bulan," katanya.

Disinggung mengenai koleksi Obermain X Smiley yang baru diluncurkan, ia berpendapat kolaborasi dua brand fashion ini sangat seru dan menarik.

"Ini kolaborasinya exciting banget, versatile banget. Dan yang paling aku seneng adalah ini bener-bener mengedepankan equality sih, karena unisex bisa dipake buat cewek dan cowok," tuturnya.

Obermain meluncurkan koleksi kolaborasi pertamanya dengan Smiley® di di akhir pekan ini (17/12/22) di Central Grand Indonesia, dengan koleksi yang spesial dan trendi untuk #OBPeople dan semua customernya di Indonesia.

Koleksi ini mengusung tema “Be Yourself and Take The Time to Smile” dengan tujuan untuk membebaskan ekspresi diri customernya lewat gaya dan padu-padan yang stylish dan mengingatkan kita semua untuk selalu tersenyum dan bahagia.

“Obermain ingin terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan fashion di Indonesia dan kali ini kita bekerja sama dengan Smiley® untuk memberikan kebahagiaan juga dari semua koleksi ini” kata Manager Marcomm Communication, Mohammad Fiqih dalam keterangannya.

Dia mengatakan koleksi kolaborasi ini sebagai bentuk perayaan ke 50 tahun dari Smiley® dan juga mengajak customernya untuk tersenyum dan menikmati kebahagiaan kecil setiap harinya.

Koleksi Obermain X Smiley® dilengkapi produk fashion untuk pria dan wanita, mulai dari sepatu, t-shirt, celana, hoodie, tas, hingga clutch.