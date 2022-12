Caesar Hito dan Felicya Angelista Sebut Kelahiran Anak Kedua Mereka Kado Natal Terindah

TRIBUNNEWS.COM - Caesar Hito dan Felicya Angelista dikaruniai anak kedua. Kehadiran putri kedua mereka menjadi kado Natal 2022 terindah.

Tepat pada Selasa (20/12/2022), telah lahir putri kedua Felicya Angelista dan Caesar Hito, yang diberi nama Zefanya Graneth Emmanuela.

Dalam persalinannya ini, Felicya Angelista diketahui melahirkan secara caesar.

Hal itu diketahui melalui video yang diunggah di akun Instagram Felicya Angelista @felicyangelista_, pada Rabu (21/12/2022).

Baca juga: 4 Potret Anak Kedua Felicya Angelista dan Caesar Hito, Diberi Nama Zefanya Graneth Emmanuela

Video tersebut memperlihatkan bagaimana proses persalinan Felicya Angelista di RSIA Bina Medika Bintaro.

Melalui keterangan unggahannya tersebut, Felicya Angelista menyebut, kelahiran Zefanya Graneth Emmanuela menjadi kado Natal terindah tahun ini.

Berikut ini potret anak kedua Felicya Angelista yang berjenis kelamin perempuan, diberi nama Zefanya Graneth Emmanuela. (Instagram @felicyangelista)

"20 Desember 2022, pukul 08.23 WIB, Zefanya Graneth Emmanuela @zefanyagraneth_ menjadi kado natal terindah untukku, @hitocaesar & @graziellabible_," tulis Feli.

"Tangisan haru penuh cinta kasih menyambut kehadiran mu di dunia," imbuhnya.

Felicya Angelista pun merasa sangat beryukur kepada Tuhan karena telah diberi seorang putri lagi setelah Bible.

"Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan 1 lagi malaikat kecil di keluarga kami," tulis Feli.

Ia juga berharap, keluarga kecilnya bisa menjadi pembawa sukacita di dunia.

"Ga henti-hentinya mengucap syukur buat berkat kasih karunia yang Tuhan beri, biar kami bisa menjadi keluarga pembawa sukacita damai sejahtera dan jadi berkat dimanapun kami berada," tulisnya.

"Terima kasih semuanya untuk doa & ucapannya, we love u all so much. Semua doa baik pastinya kembali ke kalian juga," tandasnya.