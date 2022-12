Jadwal Acara TV Kamis, 22 Desember 2022: Konser Terima Kasih Bunda di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang hari ini, Kamis (22/12/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7.

Beragam acara TV menarik siap menemani Anda.

Dapat Anda saksikan Hot Shot hingga Takdir Cinta Yang Kupilih di SCTV.

Kemudian, di Indosiar ada Hot Kiss hingga Konser Terima Kasih Bunda.

Program acara Sapa Indonesia Pagi hingga Kilas Kompas di Kompas TV.

Selanjutnya bisa menonton Good Morning hingga Bioskop Trans TV di Trans TV.

Saksikan program Pagi Pagi Ambyar mulai 08:30 pukul WIB di Trans TV. (youtube)

Terakhir, Anda bisa melihat acara TV di Trans 7 ada Asterix: The Secret Of The Magic Potion hingga Redaksi Malam.

Berikut jadwal acara TV Kamis, 22 Desember 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

07:30 Hot Shot

09:30 FTV Pagi

11:30 Liputan 6 Siang Live

12:00 FTV Siang

14:15 Aura