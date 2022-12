Lirik dan Terjemahan Lagu Natal Blue Christmas - Elvis Presley

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Blue Christmas dari Elvis Presley dalam artikel ini.

Deretan lagu natal siap diputar untuk memeriahkan suasana, salah satunya lagu Blue Christmas dari Elvis Presley.

Lagu Blue Christmas dari Elvis Presley tergabung dalam album Elvis' Christmas Album.

Blue Christmas adalah sebuah lagu natal yang ditulis oleh Billy Hayes dan Jay W Johnson.

Lagu Blue Christmas mengisahkan tentang kesedihan seseorang kala merayakan natal tanpa orang terkasih.

Blue Christmas dikemas dalam genre country.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Blue Christmas dari Elvis Presley.

Lirik dan terjemahan lagu Blue Christmas - Elvis Presley:



I’ll have a Blue Christmas without you

Aku akan merayakan Natal Biru tanpamu

I’ll be so blue just thinking about you

Aku akan begitu biru hanya memikirkanmu

Decorations of red on a green Christmas tree

Dekorasi merah di pohon Natal hijau

Won’t be the same dear, if you’re not here with me

Tidak akan sama sayang, jika Anda tidak berada di sini bersamaku

And when those blue snowflakes start falling

Dan saat kepingan salju biru mulai turun

That’s when those blue memories start calling

Saat itulah kenangan biru mulai menelepon

You’ll be doin’ all right, with your Christmas of white

Anda akan baik-baik saja, dengan Natal berwarna putih

But I’ll have a blue, blue blue blue Christmas

Tapi aku akan memiliki Natal biru biru biru yang biru

(Instrumental Break)

You’ll be doin’ all right, with your Christmas of white,

Anda akan baik-baik saja, dengan Natal berwarna putih,

But I’ll have a blue, blue Christmas

Tapi aku akan memiliki Natal biru dan biru

