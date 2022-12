Ivan Gunawan Gelar Home Coming Celebration, Sambut Kepulangan Andina Julie dari Bangkok 

Acara Home Coming Celebration untuk me tambah kedatangan Andina Julie dari ajang modeling Miss Grand International 2022, Jumat (23/12/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desainer Ivan Gunawan menggelar acara Home Coming Celebration untuk menyambut kedatangan 2nd Runner Up Miss Grand International 2022, Andina Julie.

Diketahui jika Andina Julie akhirnya kembali ke Tanah Air setelah dua bulan bertugas di Bangkok bersama Top 10 Miss Grand International 2022.

Ivan Gunawa sebagai National Director Miss Grand Indonesia 2022 menyebut pesta penyambutan ini sebagai selebrasi Andina atas pencapaiannya di dunia modeling.

"Pesta penyambutan ini saya persembahkan untuk Andina setelah dia berhasil menjalankan tugasnya sebagai 2nd Runner Up Miss Grand International 2022," kata Ivan Gunawan, Jumat (23/12/2022).

"Saya sangat bangga dengan pencapaian Andina," sambungnya.

Miss Grand Indonesia 2022, Andina Julie di kawasan MH. Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022). (Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

Tidak hanya itu, acara Home Coming Celebration menjadi tanda terimakasih Igun biasa disapa itu atas semua pihak yang telah mensukseskan Miss Grand International 2022.

"Selain untuk menyambut Andina, Home Coming Celebration ini kami adakan sekaligus sebagai apresiasi saya kepada seluruh sponsor yang memberikan supportnya kepada kami selama penyelenggaraan Miss Grand International 2022 kemarin," ucap Ivan Gunawan.

Usai kepulangannya dari Bangkok, Andina rencananya akan mengunjungi kampusnya UIGM, Palembang.

Selain itu di Januari 2023 Andina akan melakukan rekaman lagu ciptaan Titi DJ.

"Saya sangat senang dan Bahagia bisa Kembali ke tanah air. Dan tentu saja saya merasa bangga, karena saya bisa membawa nama Indonesia ke dunia Internasional. Dan sebagai putri Palembang, setelah ini saya akan ke Palembang mengunjungi keluarga dan juga kampus tempat saya kuliah," ungkap Andina.

Kemudian, Ivan Gunawan bersyukur atas pencapaian Yayasan Dunia Mega Bintang yang kini telah berusia 3 tahun.

Walaupun terbilang baru, Igun bersyukur mampu melahirkan wanita Indonesia berpotensi yang mampu meraih tempat di ajang internasional.

Sebut saja Aurra Kharishma yang berhasil menjadi 3rd Runner Up Miss Grand International 2020, Nadia Tjoa sebagai Miss Of Humanity 2021, dan Andina Julie sebagai 2nd Runner Up Miss Grand International 2022.

"Saya sebagai national director Miss Grand Indonesia sekaligus sebagai Founder Yayasan Dunia Mega Bintang pasti sangat bangga dengan yayasan yang saya dirikan ini," tutur Igum.