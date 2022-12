Lirik Lagu Christmas EveL - Stray Kids, Cocok Diputar untuk Meriahkan Malam Natal

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Christmas EveL dari Stray Kids dalam artikel ini.

Sambut malam natal dengan lantunan lagu Christmas EveL dari Stray Kids.

Lagu Christmas EveL dari Stray Kids dirilis pada tahun 2021 dalam album bertajuk sama.

Berikut ini lirik lagu Christmas EveL dari Stray Kids:

Christmas EveL dari Stray Kids

Lirik Lagu Christmas EveL dari Stray Kids

It's Christmas Eve

Bamsae naerin nuneun jamkkanman yeppeo

Nangmaneun gaeppul

Nunchi eomneun chadeul ttaeme geumbang saekkamaejin geo bwa

Geotgido ppakse nunbatbodan gaetbeol

Mureupkkaji da jeojeun baji

Jogeum geotdaga najappajim

Teukbyeolhan nal teukbyeolhagil

Byeonjildwaetji byeoril eopgil

Dwingguldwinggul dwinggulda nundeongiman bueotji

Eoje mandeun nunsarameun meoljjeongharyeona

A ttaga bureo

Kalbarame beyeo chingching

Brrr, tteollineun moksori

Keolleopureun museun pul hana an boyeo

Raepada kollok-kollok-kollok gichim

Jack Frost coming for y'all, run, run

Ppyeokkaji sirige haneun holiday, silence

Teukbyeolhan geo hana eomneunde

Waedeul geureoke gidaryeonneunji

Christmas EveL

(Merry Christmas)

Jingle, jingle, jingle all the way

You got me spinning

Binggeulbinggeulbinggeul dolgenne

Bingpan wi Christmas

Aseuraseul

Udangtangtang

I don't need no presents

Crossing out X-MAS

Chuwiman geosejyeo jangjak daesin aega tanda

Mikkeureon gil deoge chaneun deo makyeo ttaengkyuda gyeoura

Ipgimi naogo ppalgaejin ko gyeopgyeobi kkyeoibeun gonman deopgo

Mwoga bukkeureowoseo, ayy, gwi ttagapdorok ppalgaejyeonne

Pposyasineun museun nune gim kkyeotda nareum kwolliti gut pilteo (Oh)

O pihaega pihaega pokseol majeun paedingeul jjanaemyeon oriteo

Chuumyeon chupdago bunneun jyaene ttaeme nunkkoldo siryeo (Yo)

Yeollageun han tong an ogo daetteum ibenteu munjaman one da miwo

Jack Frost coming for y'all, run, run

Ppyeokkaji sirige haneun holiday, silence

Teukbyeolhan geo hana eomneunde

Waedeul geureoke gidaryeonneunji

Christmas EveL

(Merry Christmas)

Jingle, jingle, jingle all the way

You got me spinning

Binggeulbinggeulbinggeul dolgenne

Bingpan wi Christmas

Aseuraseul

Udangtangtang

I don't need no presents

Crossing out X-MAS

Salgeumsalgeum

Kkachibal gulttuk wiro ollaga

Jairo deurop kung

Hyeonsil jagak Christmas EveL

Feliz Navidad, Feliz Navidad

I can feel the evil coming but Felix, never bad

Oneureun teukbyeolhan nal geu nugudo humchil su eopseo

Geurimjadeuri nal deopchyeo

Let me sing a Christmas song

Feliz Navidad (Ho, ho, ho)

Feliz Navidad (Christmas EveL)

Feliz Navidad (Ho, ho, ho)

Feliz Navidad (It's Christmas Eve)

(Tribunnews.com)