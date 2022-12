Lirik O Christmas Tree - Ernst Anschutz: O Christmas Tree You Stand In Splendid Beauty

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik O Christmas Tree yang ditulis oleh komposer Jerman bernama Ernst Anschutz.

Lagu O Christmas Tree merupakan terjemahan dari lagu yang sama dalam versi Jerman berjudul O Tannenbaum.

Selengkapnya, simak lirik O Christmas Tree di bawah ini.

O Christmas tree - Ernst Anschutz

O Christmas tree, O Christmas tree

You stand in splendid beauty

O Christmas tree, O Christmas tree

You stand in splendid beauty

Your branches green in summer’s glow

And evergreen in winter’s snow

O Christmas tree, O Christmas tree

You stand in splendid beauty

O Christmas tree, O Christmas tree

You stand in splendid beauty

O Christmas tree, O Christmas tree

You stand in splendid beauty

Your branches green in summer’s glow

And evergreen in winter’s snow

O Christmas tree, O Christmas tree

You stand in splendid beauty

Terjemahan bahasa Indonesia:

Wahai pohon natal, wahai pohon natal

Kau berdiri dalam keindahan yang luar biasa

Wahai pohon natal, wahai pohon natal

Kau berdiri dalam keindahan yang luar biasa

Cabangmu hijau dalam cahaya musim panas

Dan selalu hijau di salju musim dingin

Wahai pohon natal, wahai pohon natal

Kau berdiri dalam keindahan yang luar biasa

Wahai pohon natal, wahai pohon natal

Kau berdiri dalam keindahan yang luar biasa

Wahai pohon natal, wahai pohon natal

Kau berdiri dalam keindahan yang luar biasa

Cabangmu hijau dalam cahaya musim panas

Dan selalu hijau di salju musim dingin

Wahai pohon natal, wahai pohon natal

Kau berdiri dalam keindahan yang luar biasa

Baca juga: Lirik Lagu Merry Christmas Everybody - Slade, Cocok Diputar saat Perayaan Natal

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Natal Blue Christmas - Elvis Presley

Baca juga: Lirik Wonderful Christmastime - Paul McCartney: The Mood Is Right The Spirit’s Up

(Tribunnews.com)

Lirik lagu Natal lainnya