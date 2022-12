Ayu Azhari Kerja Sama dengan Pemusik di Finlandia dalam Single Terbarunya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di ujung tahun 2022, Ayu Azhari merilis single baru berjudul 'Datanglah Sayang' yang diciptakan oleh H. Ukat S.

Spesialnya, penggarapan lagu dan musik video tersebut mendapat bantuan dari pemusik dan film maker di Finlandia.

Meski menggandeng pemusik Finlandia, Ayu tetap membawa musik khas Indonesia yakni dangdut koplo dsn reggae yang aransemennya dipercayakan kepada Devian Zikri selaku Music Director.

”Kenapa saya yang menyanyikan, mungkin sudah jodoh lagunya," ucap Ayu Azhari dalam wawancara virtual, Sabtu (24/12/2022).

”Karena sedang di Finlandia, kami mencoba untuk membuka networking dengan musisi dan filmmaker atau pun pekerja seni di sini,” kata Ayu.

Ayu sengaja merilis Datanglah Sayang di pengujung tahun, dengan harapan lagunya bisa menemani banyak orang di momen libur panjang Natal dan tahun baru.

”Berharap bisa menghibur, memberikan suasana ceria dan membuka harapan baru untuk memulai tahun depan,” tuturnya.

Baca juga: Ayu Azhari Rilis Single Religi Ya Hannan Ya Mannan

Proses pengerjaan lagu Datanglah Sayang melibatkan sejumlah pemain musik diantaranya adalah Music Director sekaligus saxophone dipegang Devian Zikri, pemain suling Saat Borneo, drum Jantan Gerhana Surya, keyboard Roberto J., kendang Rahman TakDut, dan bass dimainkan Adi Darmawan.

Selain itu, Ayu Azhari juga melibatkan sang putri dalam project ini yakni Isabel sebagai backing vokal dan Maryam sebagai artis coordinator.

Setelah sukses membangun kerja sama dalam proses pembuatan video klip dengan pekerja seni dari Finlandia, Ayu Azhari mengaku tertarik untuk membuka peluang lebih luas lagi ke depannya.

Ia berencana untuk membangun kolaborasi di bidang musik, film, atau di bidang sosial budaya antara Indonesia dengan Finlandia.

”Finlandia termasuk negara Uni Eropa, banyak peluang terbuka untuk bekerja sama dengan negara Eropa lainnya. Insya Allah ini menjadi harapan K Music ke depannya,” beber Ayu Azhari.

”Insya Allah musik dangdut bisa disenangi dan mengisi hati masyarakat Eropa untuk lebih mengenal Indonesia. Apalagi sekarang digital platform tanpa batas. Everything is one click away,” lanjutnya.

Caption: sumber YouTube The Azhari's