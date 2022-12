Bukan Baby Sitter, Raisa Dibantu Sosok Ini Urusi Anak Saat Sibuk Persiapkan Konser Tunggal

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditengah kesibukannya yang padat dalam pekerjaan, pasangan selebritas Raisa dan Hamish Daud berusaha menyisihkan waktunya untuk menjaga kedekatan dengan Zalina Raine Wyllie, putrinya.

Raisa dan Hamish Daud tak mau karena pekerjaan mereka jauh dari sang anak.

Baca juga: Raisa Dikenal Ramah di Atas Panggung, Hamish Daud Beberkan Sifat Asli sang Istri saat di Rumah

Terlebih Zalina terus besar dan menunjukan tumbuh kembang yang baik.

"Kami sama-sama memberikan yang terbaik aja buat anak dengan menerapkan semua hal yang baik, supaya Zalina juga dapat pengasuhan terbaik dari orang tuanya," kata Raisa ketika ditemui di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, belum lama ini.

Wanita yang akrab disapa Yaya ini menyadari pola hidupnya dengan Hamish sangat berbeda.

Tapi, mereka berusaha menggabungkan pola pikir yang berbeda untuk kepentingan anak.

Baca juga: Ingin Penggemar Rindu Jelang Konser Tunggalnya, Raisa Bakal Vakum Manggung Mulai Januari 2023

"Kalau misalkan lifestyle atau budayanya beda pasti ada yang salah satu enggak dapatin pas kecil, jadi kita berusaha combain. Sehingga Zalina bisa dapat dua-duanya," ucapnya.

Wanita berusia 32 tahun ini mengaku tidak menggunakan jasa babysitter dalam mengurusi anak.

Pelantun 'Serba Salah' dan 'Terjebak Nostalgia' ini merasa beruntung karena dibantu oleh tantenya dalam mengurusi anak.

Raisa saat ditemui di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2022). (TRIBUNNEWS.COM/Fauzi Nur Alamsyah)

"Alhamdulillah ini rezeki sih emang, tanteku sendiri yg bantuin aku mengurus anak kalau aku lagi kerja, jadi, keep in the family," jelasnya.

Sehingga, Yaya merasa tak khawatir meninggalkan Zalina Raine Wyllie ketika bekerja karena diurusi oleh keluarganya sendiri.

"Ya ga semua orang memang seperti aku. Cuma aku merasa beruntung banget sih, ya merasa jodoh saja sih timingnya. Sekarang kalau aku kerja ya tanteku saja," ungkapnya.

Raisa tak menampik, sejak akhir Desember 2022 sampai pada konser tunggalnya 25 Februari 2023 ia akan memfokuskan diri mempersiapkan konser tunggal spesialnya, sehingga akan banyak kehilangan waktu bersama anak.

"Jadi pasti seluruh fokus aku bakalan ke situ dan aku yakin keluarga juga dah ngerti," ujar Raisa. (ARI).