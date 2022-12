Cara Beli Photobook ONE OK ROCK Lewat Official Web Store, Bisa Pakai Tenso hingga Alternatif Jastip

Berikut cara membeli photobook dan merchandise ONE OK ROCK di official web store, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengirimannya.

TRIBUNNEWS.COM - Band asal Jepang, ONE OK ROCK akan segera merilis merchandise tahunan berupa photobook edisi #12 pada Januari 2023 mendatang.

Photobook dengan judul 'Primal Footmark' ini biasanya dipublikasikan pada Desember.

Sementara pada Januari, pemilik Primal Footmark bisa mengakses laman resmi anggota penggemar ONE OK ROCK.

Primal Footmark sendiri adalah buku dokumentasi eksklusif dari aktivitas band ONE OK ROCK baik off stage maupun on stage pada tahun sebelumnya.

Sampai saat ini, Primal Footmark sudah sampai edisi #12 sejak dirilis pada 2012 silam dengan harga 3.600 jpy.

Tak hanya itu, pemilik Primal Footmark juga difasilitasi kartu member dengan kode unik untuk akses ke situs web Primal Footmark dengan konten eksklusif selama setahun ke depan.

Keuntungan lain, member yang sudah mendaftarkan data diri ke laman tersebut akan mendapatkan benefit akses lotere tiket konser di Jepang yang hanya tersedia untuk member Primal Footmark.

Buku ini dapat dibeli melalui official web store ONE OK ROCK, https://store.plusmember.jp/oneokrock/.

Akibat tak lagi menjalin mitra dengan pihak ketiga, A!smart, ONE OK ROCK kini tak menyediakan pengiriman internasional melalui web store tersebut

ONE OK ROCK mengembangkan penjualan merchandise secara mandiri dengan perusahaan 10969 Inc.

Selain fitur yang menggunakan bahasa Jepang, penggemar harus memasukkan alamat domisili Jepang sebelum masuk ke kolom pembelian.

Kendala tersebut cukup menyulitkan penggemar ONE OK ROCK, terlebih karena mereka telah memiliki banyak fans dari berbagai negara.

Lantas bagaimana cara membeli merchandise ONE OK ROCK di official web store?

ONE OK ROCK umumkan konser tunggal di 5 dome nasional Jepang pada 2023. (oneokrock.com)

Ada dua metode, yakni dengan membeli sendiri atau menggunakan metode pemesanan jasa titip (jastip).