Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu Big Boy - SZA, Viral di TikTok: I Need Big Boy, Give Me A Big Boy

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan SZA. Lagu ini dirilis pada tengah viral di TikTok.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Lagu Big Boy - SZA, Viral di TikTok: I Need Big Boy, Give Me A Big Boy
Instagram.com/sza
Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan SZA. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan SZA.

SZA merilis lagu ini pada 9 Desember lalu.

Belakangan ini, lagu berjudul Big Boy tengah viral di TikTok.

Pasalnya banyak pengguna TikTok membuat video konten dengan backsound lagu Big Boy.

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Inilah lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan oleh SZA:

It's cuffin' season
Ini musim yang dingin

And now we've got a reason to get a big boy
Dan kini kita punya alasan untuk punya laki-laki besar

I need a big boy
Aku butuh laki-laki besar

Give me a big boy (big, b-big, b-big, big boy)
Beri aku laki-laki besar

It's cuffin' season
Ini musim yang dingin

And all the girls are leavin' to get a big boy (big boy)
Dan semua wanita mencari laki-laki besar

I need a big boy (big boy)
Aku butuh laki-laki besar

I want a big boy
Aku butuh pria besar

I need a big boy w-wit' polar bear arms
Aku butuh laki-laki besar dengan lengan beruang

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Sumber: TribunSolo.com
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