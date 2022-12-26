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Lirik dan Terjemahan Lagu Big Boy - SZA, Viral di TikTok: I Need Big Boy, Give Me A Big Boy
Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan SZA. Lagu ini dirilis pada tengah viral di TikTok.
Penulis: Dicha Devega Putri Arwanda
Editor: Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan SZA.
SZA merilis lagu ini pada 9 Desember lalu.
Belakangan ini, lagu berjudul Big Boy tengah viral di TikTok.
Pasalnya banyak pengguna TikTok membuat video konten dengan backsound lagu Big Boy.
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Inilah lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan oleh SZA:
It's cuffin' season
Ini musim yang dingin
And now we've got a reason to get a big boy
Dan kini kita punya alasan untuk punya laki-laki besar
I need a big boy
Aku butuh laki-laki besar
Give me a big boy (big, b-big, b-big, big boy)
Beri aku laki-laki besar
It's cuffin' season
Ini musim yang dingin
And all the girls are leavin' to get a big boy (big boy)
Dan semua wanita mencari laki-laki besar
I need a big boy (big boy)
Aku butuh laki-laki besar
I want a big boy
Aku butuh pria besar
I need a big boy w-wit' polar bear arms
Aku butuh laki-laki besar dengan lengan beruang
Sumber: TribunSolo.com
SZA
TikTok
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