Lirik dan Terjemahan Lagu Big Boy - SZA, Viral di TikTok: I Need Big Boy, Give Me A Big Boy

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan SZA.

SZA merilis lagu ini pada 9 Desember lalu.

Belakangan ini, lagu berjudul Big Boy tengah viral di TikTok.

Pasalnya banyak pengguna TikTok membuat video konten dengan backsound lagu Big Boy.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Natal Blue Christmas - Elvis Presley

Inilah lirik dan terjemahan lagu Big Boy yang dinyanyikan oleh SZA:

It's cuffin' season

Ini musim yang dingin

And now we've got a reason to get a big boy

Dan kini kita punya alasan untuk punya laki-laki besar

I need a big boy

Aku butuh laki-laki besar

Give me a big boy (big, b-big, b-big, big boy)

Beri aku laki-laki besar

It's cuffin' season

Ini musim yang dingin

And all the girls are leavin' to get a big boy (big boy)

Dan semua wanita mencari laki-laki besar

I need a big boy (big boy)

Aku butuh laki-laki besar

I want a big boy

Aku butuh pria besar

I need a big boy w-wit' polar bear arms

Aku butuh laki-laki besar dengan lengan beruang