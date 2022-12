Penjualan Tiket Film 'Avatar: The Way Of Water' Pecah Rekor, Tembus Rp 13.3 Triliun

Potret rumah suku Metkayina dalam film Avatar The Way of Water yang terinspirasi dari rumah Suku Bajo di Indonesia. Selama akhir pekan kemarin penjualan tiket Avatar di seluruh bioskop internasional berhasil meraup keuntungan sebesar 168,6 juta dolar AS atau Rp 2,6 triliun (satuan kurs Rp 15.628).

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Sejak dirilis di bioskop pada 16 Desember 2022 film Avatar: The Way Of Water sukses mencuri perhatian para penonton seluruh dunia, hingga membuat penjualan tiket global pecah rekor.

Melansir dari Bloomberg selama akhir pekan kemarin penjualan tiket Avatar di seluruh bioskop internasional berhasil meraup keuntungan sebesar 168,6 juta dolar AS atau Rp 2,6 triliun (satuan kurs Rp 15.628).

Dengan jumlah tersebut kini laba penjualan film film Avatar: The Way Of Water tembus mencapai 855,4 juta dolar AS atau Rp 13,3 triliun hanya dalam kurun waktu sepuluh hari.

Baca juga: Jadwal Tayang Film Avatar: The Way of Water 3D di Bioskop Jakarta Hari ini, Senin 26 Desember 2022

Menawarkan visualisasi gambar yang apik, sekuel Avatar yang disutradarai James Cameron ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Terlebih peluncuran film The Way of Water memakan waktu hingga 13 tahun, sejak film pertama dirilis.

Antusias penonton yang menanti perilisan film Avatar: The Way Of Water sudah terlihat sejak pemutaran di hari pertama, tercatat dalam sehari film ini dapat meraup pendapatan sebanyak 53 juta dolar AS usai ditayangkan di 4.202 box office di seluruh dunia.

Dengan penjualan tiket terlaris jatuh di China dimana negara ini dapat mencetak keuntungan sekitar 100,5 juta dolar AS dalam sepuluh hari, rekor penjualan selanjutkan diraih oleh dan Kanada yang dapat meraup laba 56 juta dolar AS.

Kemudian disusul Korea Selatan dengan penjualan tiket mencapai 53 juta dolar AS, Prancis 52,3 juta dolar AS, dan Jerman 35,7 juta dolar AS .

Dengan semua penjualan ini, Avatar: The Way of Water dapat mencatatkan diri sebagai salah satu film dengan pendapatan kotor domestik tertinggi di tahun ini.

Berbeda dari sekuel yang pertama, sesuai dengan judulnya Avatar: The Way of Water yang disutradarai James Cameron menghadirkan pengalaman sinematik imersif dengan keindahan bawah laut Pandora yang memanjakan mata.

Diperankan oleh Sam Worthington dan Zoe Saldaña sebagai Jake Sully dan Neytiri yang merupakan makhluk Na’Vi. Keduanya kini memiliki misi untuk melindungi keluarganya dari ancaman manusia langit.

Menurut berita yang beredar, Cameron dikabarkan merogoh kocek yang dalam untuk membangun film Avatar: The Way of Water. Ini lantaran film avatar sekuel kedua menyuguhkan ragam teknologi yang canggih. Diantaranya seperti pengambilan gambar menggunakan kamera Sony CineAlta Venice 3D.

Film yang merogoh kocek besar ini ternyata menyuguhkan ragam teknologi yang canggih. Seperti diketahui, bahwa sang sutradara, James Cameron memang menyukai tantangan dan inovasi dalam membuat karya.

Untuk memaksimalkan tampilan gambar di film Cameron bahkan turut menggunakan dua kamera khusus untuk mata kiri dan kanan pemain, serta sepasang kamera yang dapat menghasilkan gambar 45 derajat.

Diperkirakan hasil penjualan Avatar: The Way of Water akan terus bertambah, meski film ini menghadapi persaingan ketat dari film animasi Puss in Boots: The Last Wish.