Rayakan Natal, Asmirandah Kenang Momen 2 Tahun Lalu Saat Melahirkan Sang Buah Hati

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis Asmirandah membagikan foto keluarganya merayakan momen Natal Minggu (25/12/2022).

Tampak di foto tersebut ia bersama suami, Jonas Rivanno dan anaknya yang hari ini genap berusia dua tahun, Chloe Emmanuelle Van Wattimena.

Anak pertama Asmirandah itu lahir bertepatan dengan momen Natal.

Menurutnya, Natal ini adalah momen terbaik sepanjang tahun.

"Its the most wonderful time of the year," tulis Asmirandah di Instagram.

Dalam postingan lainnya, Amirandah jadi teringat atau flashback ketika momen Natal dua tahun lalu.

Dua tahun lalu, ia melahirkan anak pertamanya di Hari Natal.

"Dua tahun lalu, jam segini abis ibadah online di rumah sakit, karena persiapan mau melahirkan, deg-degan campur aduk," tulis Asmirandah di Instagram Story.

Lebih lanjut, saat itu Asmirandah yang disarankan untuk tidur justru tak bisa tidur karena gugup jelang lahiran.

"Alhasil tidurnya besok paginya setelah melahirkan," ungkapnya.