Link Nonton dan Sinopsis Serial Can You Hear Me?, Perjuangan 2 Sahabat Bangun Startup Aplikasi Biru

Serial Can You Hear Me? tayang sejak 7 Desember 2022. Simak link nonton dan sinopsis serial Can You Hear Me? dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak link nonton dan sinopsis serial Can You Hear Me? dalam artikel ini.

Serial Can You Hear Me? tayang sejak 7 Desember 2022.

Episode terbaru Serial Can You Hear Me? tayang tiap Rabu di aplikasi Vidio.com.

Can You Hear Me? disutradarai oleh Hestu Saputra.

Deretan aktor dan aktris ternama turut bermain dalam serial yang berjumlah 8 episode ini.

Di antaranya ada Salshabilla Adriani, Daffa Wardhana, Gabriella Ekaputri, dan Farish Nahdi.

Cast dan Kru Produksi Series Can You Hear Me? Usai Jumpa Pers di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022). (Tribunnews.com/ Alivio)

Baca juga: Bintangi Series Can You Hear Me?, Salshabilla Adriani Belajar Bahasa Isyarat

Mengutip Kompas.com, Can You Hear Me? mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak muda dalam membagun startup.

Mutia (Salshabilla Adriani) dan Dimas (Daffa Wardhana) bersahabat sejak lama.

Mereka punya ambisi untuk membagun startup lewat aplikasi Biru.

Aplikasi Biru terinspirasi dari mendiang ayah Mutia, penyintas tunarungu yang menjadi korban bencana alam beberapa tahun lalu.

Mutia hidup bersama adik angkatnya yang bernama Syifa (Lea Ciarachel).

Salshabilla ditemui di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Syifa adalah anak tuli yang bertemu dengannya saat bencana.

Mutia bersama Dimas berusaha memenangkan kompetisi startup.

Mereka berkali-kali mengalami kegagalan dalam pernjalannya merintis Biru.