Jefri Nichol Sebut Rizky Billar Menghubunginya via Whatsapp, Jadi Adu Tinju?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jefri Nichol akui berkomunikasi dengan Rizky Billar melalui Whatsapp.

Menurut dia, Rizky Billarlah yang pertama kali menghubunginya.

"Iya, memang sudah WA-an," kata Jefri Nichol saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Terkait detailnya, Jefri Nichol enggan membeberkannya.

Jefri hanya meminta untuk menunggu apakah tanding tinju melawan Rizky Billar akan segera terwujud atau tidak.

"Nanti tunggu kelanjutannya saja," ujar Jefri Nichol.

Di sisi lain Rizky Billar sendiri sudah buka suara soal ini beberapa waktu lalu.

Suami Lesti Kejora itu mengatakan dirinya mengubungi Jefri Nichol terkait tanding tinju.

"Makanya saya kemarin sempat nge-chat anaknya untuk mengonfirmasi, apakah saya punya salah atau tidak," tutur Rizky Billar.

Bukan tanpa sebab, sebelumnya Jefri Nichol menyebut nama Rizky Billar di Twitter usai menang melawan haters.

"Dear Mas @jefrinichol-Kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh netyjens ini? You can even make it a pay-for-view event, pasti banyak yg mau bayar. And I think you'll win," cuit akun satu di antara netizen.

"Lu aturin dah tuh, si billar sekalian," balas Jefri Nichol.

Perihal ini, Rizky Billar juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada ada masalah antara dirinya dengan Jefri Nichol.

"Katanya, tidak ada masalah apa-apa," ucap Rizky Billar.