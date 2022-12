Nikita Willy Ungkap Tantangan Jadi Orangtua Baru:  Banyak Dapat Komentar Negatif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis sekaligus ibu muda Nikita Willy mengaku kerap menghadapi tantangan saat menjadi orangtua.

Di antaranya dapat komentar negatif soal pengasuhan anak.

"Saat ditanya apa sih tantangan terbesar sebagai orangtua baru, jawabannya bagaimana bisa menutup mata dan telinga terhadap apa yang orang pikirkan tentang anak kita, dan tentang parenting style kita," ungkapnya pada suatu acara di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Apa lagi sosoknya sebagai publik figur yang jika dianggap salah bagi netizen terkait parenting, maka banyak yang memberikan pengalaman komentar.

"Jadi komentar negatif yang masuk ke aku itu bisa dibilang sangat banyak. Mungkin karena parenting style aku," kata Nikita Willy menambahkan.

Namun Nikita Willy menyebutkan jika dirinya tidak ambil pusing karena telah terbiasa sejak kecil menambahkan komentar negatif.

"Jadi aku merasa Issa ini kan anak aku dan indra. Aku rasa kalau indra satu pikiran, kita kayanya lakukan parenting style ini. Yang penting kita berduanya satu pikiran," tegasnya.

Terkadang ia pun pernah mengalami perbedaan terkait cara pola asuh anak dengan orang terdekat seperti orangtua.

Misalnya dengan ibu atau para tante. Namun Nikita mengaku masih memegang prinsip yang sama.

"Aku dan indra sama nih pikirannya, mau orang bilang apa, terserah. Tapi sosial media pun tidak selamanya negatif. Kita sering banget kok sharing tentang parenting dari sosial media. Jadi banyak sekali informatif," papar Nikita.

Nikita Willy merasa tantangan utama menjadi ibu baru adalah berusaha tidak mendengar komentar orang terkait pola asuh kepada anaknya, Baby Issa. (Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo)

Prinsip itu pula yang dipegang oleh Indra, suami Nikita.

Ia mengaku tidak begitu memikirkan komentar negatif yang dilemparkan lewat media sosial.

"Aku dan Nikita punya prinsip kita bukan hidup di sosial media, jadi saya tidak begitu peduli. Be focus our family dan be focus our self. Tidak begitu memikirkan apa komentar di luar," tegas Indra.

Hanya saja ketika ada komentar yang dirasa baik, Indra dan Nikita pun tidak sungkan untuk menerapkannya.

Jika dengan keluarga terdekat berbeda pandangan, biasanya mereka akan sharing terkait alasan melakukan model parenting seperti ini.

"Kalau misalnya pas kita edukasi mereka tahu tujuannya, jadi support kami kembali," pungkasnya.