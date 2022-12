Chord Gitar Rasah Bali - LAVORA ft Ena Vika, Kunci Dasar: Rungokno Kang Mas, Aku Gelo

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Rasah Bali - LAVORA Ft Ena Vika dalam kunci dasar.

Lagu Rasah Bali diciptakan Dika Fajar.

Chord Gitar Rasah Bali - LAVORA ft Ena Vika, Kunci Dasar :

[ Capo di fret 2 ]



Intro : C Csus4 C Csus4

C G F C

F C F G

C G F C

Opo ora ngerti roso ati iki

F G C

Mbiyen kowe tau ngelarani

C G F C

Tatu uwis mari ora arep mbaleni

F G (C)

Nimas aku uwis ora sudi

Int. C G F C

F C F G

C G F C

Wis sabendinane mung mikirke kowe

F G C

Mergo aku durung iso lilo

C G F C

Aku ngaku salah kabeh dadi bubrah

F G C

kang mas jujur aku wegah pisah

Reff :

F G C

Wingi aku beneran sayang karo kowe

F G

Nanging ngopo sayangku

C C7

Dinggo dolanan kowe

F G C

Ngapurane aku uwis gawe loro

F G (C)

Sayang tulung kowe ojo lungo

Musik : C G F C

F C F G C C7

F G C

Rungokno kang mas aku gelo

F G C

Ninggalke kowe mergo milih wong liyo

F G C

Pinginku iso bali dadi siji koyo wingi

F G C

Salahku ora bakal tak baleni

Reff :

F G C

Wingi aku beneran sayang karo kowe

F G

Nanging ngopo sayangku

C

Dinggo dolanan kowe

F G C

Ngapurane aku uwis gawe loro

F G C

Sayang tulung kowe ojo lungo

F G C

Critoku karo kowe uwis tak rampungi

F G

Mas aku durung ikhlas

C

Ngeloss kabeh ini

F G C

Cukup sewates konco aku karo kowe

F G C

Ora sah bali aku uwis ora sudi

F G F C

Ora sah bali aku uwis ora sudi

