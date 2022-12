Rekomendasi Tayangan Baru Netflix Januari 2023: Mencuri Raden Saleh hingga Noktah Merah Perkawinan

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki penghujung bulan Desember, waktunya bersiap untuk tayangan terbaru Netflix di Januari 2023.

Ada aksi pencurian ulung sekelompok remaja dalam film Mencuri Raden Saleh.

Mencuri Raden Saleh dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 5 Januari 2023.

Demi menyelamatkan sang ayah, seorang ahli pemalsu bertekad mencuri lukisan yang tak ternilai dengan bantuan sekelompok kru spesialis bayaran.

Kemudian ada serial The Makanai: Cooking for the Maiko House yang tayang 12 Januari 2023.

Dua teman karib pindah ke Kyoto demi meraih impian mereka menjadi maiko.

Baca juga: PROFIL Ari Irham, Awali Karier dari DJ di Usia 14 Tahun, Kini Jadi Aktor di Film Mencuri Raden Saleh

Namun, mereka memutuskan untuk mengejar hasrat yang masing-masing sambil tinggal bersama.

Selanjutnya ada Reality show Physical: 100 yang menyajikan kompetisi kebugaran yang amat sengit.

Seratus kontestan bertubuh prima berlomba memperebutkan status kehormatan sebagai pemilik tubuh terbaik.

Simak rekomendasi lain yang tayang perdana di Netflix pada Januari 2023 berikut!

-- REKOMENDASI TAYANGAN INDONESIA --

Noktah Merah Perkawinan

Tanggal tayang: 12 Januari

Pemeran: Oka Antara, Marsha Timothy, Sheila Dara Aisha