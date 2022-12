Daftar Pemenang MBC Drama Awards 2022, Lee Jong Suk Raih Daesang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemenang MBC Drama Awards 2022.

Diketahui, MBC telah menggelar MBC Drama Awards 2022 pada Jumat, 30 Desember 2022, kemarin.

MBC Drama Awards 2022 merupakan acara penghargaan yang digelar MBC untuk drama dan aktor terbaik tahun 2022.

Terdapat beberapa penghargaan yang diberikan di MBC Drama Awards 2022.

Mulai dari Daesang, Drama of the Year, Best Character hingga Best New Actor.

Adapun pemenang Daesang (Hadiah Utama) MBC Drama Awards 2022 berhasil diraih oleh Lee Jong Suk.

Penghargaan Daesang tersebut berhasil didapatkan oleh Lee Jong Suk berkat kesuksesan perannya di drama Korea Big Mouth.

Sebelumnya, Lee Jong Suk juga pernah memenangkan penghargaan ini pada tahun 2016 atas perannya di drama Korea "W".

Selengkapnya, berikut daftar pemenang MBC Drama Awards 2022, dikutip dari Soompi:

- Daesang (Hadiah Utama) Lee Jong Suk - Big Mouth

- Drama of the Year: Big Mouth

- Top Excellence Award (Miniseries): Yook Sungjae - The Golden Spoon, YoonA - Big Mouth

- Top Excellence Award (Drama Pendek atau Harian): Park Ho San - Boar Hunt, Lee Seung Yeon - The Secret House

- Best Character: Choi Won Young - The Golden Spoon