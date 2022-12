TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Heaven Made yang dinyanyikan oleh Elsie Bay berikut ini.

Lagu Heaven Made merupakan salah satu OST di drama Korea (drakor) berjudul Show Window: The Queen's House.

Show Window: The Queen's House adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Song Yoon-ah, Lee Sung-jae, Jeon So-min dan Hwang Chan-sung.

Selengkapnya, Lirik Lagu Heaven Made - Elsie Bay, OST Show Window: The Queen's House

I leave my heart somewhere

For you to see i'm no company

This is love for most bodies

Baca juga: Lirik Lagu Start Over Again - New Hope Club: I Bet You Told Your Friends

I guess you don't know that

I guess how I feel

I bet my love can't compensate no more

I think all that's in my head has been replaced

Somehow my god

I feel the open wounds come back to me

I think i need more oxygen to breathe