Penonton Antusias Hadiri Classic Rock Concert di Kantor Golkar DKI Jakarta

Classic Rock Concert yang digelar Golkar DKI Jakarta di Gedung Golkar DKI Jakarta, Jalan Pegangsaan Barat No 4, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 30 Desember 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Haryadi





TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para penonton antusias mengikuti event Classic Rock Concert yang digelar Golkar DKI Jakarta dengan menggandeng para musisi rock di Jakarta.

Penampilan para rocker dari Indonesia Rocker Club mampu membuat suasana konser bergemuruh.

Bertajuk Tribute to Rolling Stones, Bon Jovi, Deep Purple, Scorpions, Guns N' Roses, Aerosmith, Metallica, Van Halen, event tersebut berlangsung meriah.

Konser digelar di Gedung Golkar DKI Jakarta, Jalan Pegangsaan Barat No 4, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 30 Desember 2022.

Puluhan lagu rock klasik medio 70, 80, dan 90, dibawakan oleh para band lokal dengan apik dan membuat para penonton ikut bernyanyi.

Selain lagu rock yang top di era 70, 80, dan 90, para pengisi acara juga membawakan lagu karya sendiri.

Secara bergantian, lagu-lagu hits rock dunia dibawakan oleh band lokal seperti Jagguar, Iwan Xaverius in Co, Dedly Musila (High Energy), 9Lives, School Boyerror, dan Dotald.

Di awal acara, lagu Guns N' Roses yang Sweet Child O'Mine, November Rain, Welcome to the Jungle, Don't Cry, berhasil membawa suasana hidup.

Tambah malam, lagu rock lain dibawakan dengan tetap semangat. Dari hits Rolling Stones, Bon Jovi, Deep Purple, Scorpions, Aerosmith, Metallica, dan Van Halen.

Ketua Indonesia Rockers Club (IRC) Doni Jagguar mengatakan, sebagai musisi yang juga sebagai kader Golkar dirinya hanya ingin mewujudkan aspirasi dari teman-teman musisi Indonesia.

Terutama musisi di bawah naungan B3' Good Production, Rolling Stone Community, Jakarta Rock Community dan Indonesia Rock Club yang ada di Jabodetabek.

"Aspirasi mereka yang saya tampung. Mereka teriak susah pasca pandemi," kata Doni yang juga pemilik Band Jagguar.

Doni menyatakan, pihaknya berusaha memberi solusi kepada teman-teman musisi yang paling parah terkena dampak pandemi.

Termasuk penyelenggara even, pengusaha cafe dan resto karena tidak mungkin musisi yang manggung gratis tanpa dibayar.

"Maka aspirasi ini disampaikan kepada petinggi Golkar DKI Jakarta, dan bersyukur Alhamdulillah disetujui. Persiapan kami 10 hari setelah disetujui," ujarnya yang juga ketua Golkar Kelurahan Kebon Kacang Tanah Abang.

Dia menegaskan, Golkar DKI Jakarta menyambung aspirasi musisi rock Indonesia.

Menurut dia, acara yang diselenggarakan Golkar DKI Jakarta ini bisa menjadi stimulus untuk menggairahkan musisi rock untuk tetap selalu berkarya dalam industri musik Indonesia.

"Mudah-mudahan ini langkah awal untuk musisi rock Indonesia bisa lebih bangkit lagi," katanya.