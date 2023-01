Gisel Pajang Foto Serunya Liburan Bersama Gading Marten dan Gempi Ucap Mau Nangis, Apa yan Terjadi?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gisella Anastasia alias Gisel sedang menikmati liburan tahun baru di London, Inggris.

Gisel pun membagi potret kebersamaannya dengan sang buah hati, Gempi dan juga mantan suaminya, Gading Marten.

Ketiganya tampak harmonis saat sedang bermain wahana ayunan terbang atau yang sering disebut ontang anting.

Seraya membagikan foto bersama, Gisel mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat dan keluarga di Jakarta.

"Happy new year keluarga, sahabat, temen2 tercinta online kamiii semua," tulis Gisel, dikutip Tribunnews, Minggu (1/1/2023).

Lebih lanjut, Gisel justru menceritakan keseruan naik wahana yang dikiranya tidak terlalu menegangkan.

"Aslik naiknya pede banget krn sering baik yang ginian di Gandaria city, namun ternyata oh ternyataaaa!!! Jeng jeng jeng mau nangisss dipontangpantingin suer pengen turun saat itu juga," ungkap Gisel.

Sempat menganggap remeh wahana tersebut, Gisel menyinggung arti kehidupan.

Menurut Gisel, wahana yang ia naiki seperti kehidupan yang tak terduga.

Keseruan Gisel, Gempi, dan Gading Saat Sedang Naik Wahana di Winter Wonderland, London. (instagram Gisel)

"Sama seperti hidup kadang gak tau kalau belum dijalanin yah sodara-sodara," tulisnya lagi.

"Berasa udah pernah ngelewatin jadi pede banget buat naiknya eh ternyata oh ternyata tetep banyak yang harus dihadapi dan dipelajari And itssss ok! Yang penting tetep bisa bertahan dan ambil pelajaran baiknya, dan keep going," pungkasnya.

Selain itu mereka di London tak hanya bertiga, adapun Hesti Purwadinata, Febby Rastanty, Enzy Storia, dan beberapa rekannya.