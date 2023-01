Rekomendasi Tayangan Prime Video Januari 2023: Ranah 3 Warna, The Rig hingga Hunters Season 2

TRIBUNNEWS.COM - Simak rekomendasi tayangan terbaru Prime Video periode Januari 2023 dalam artikel ini

Memasuki bulan Januari 2023, bersiaplah untuk menyambut Deretan tayangan terbaru di Prime Video.

Ada film Ranah 3 Warna, The Rig, Hunters Season 2 hingga The Legend of Vox Machina Season 2.

Bersiap untuk mengikuti perjuangan Alif masuk universitas impiannya dalam Ranah 3 Warna.

Lalu ada kisah perjuangan kru pengebor minyak Kinloch Bravo untuk bertahan hidup setelah kemunculan kabut aneh dalam film The Rig.

Jangan lewatkan pula Hunters Season 2 dan The Legend of Vox Machina Season 2.

1. Ranah 3 Warna

Tanggal tayang: 4 Januari

Sinopsis: Sebuah film drama yang menceritakan perjuangan Alif dalam memasuki universitas dan menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Bukan perkara mudah untuk tetap tegar di persimpangan jalan hidup, serta berjuang meraih cinta dan tujuan yang diinginkan.

Alif paham bahwa semua hal memerlukan ketulusan dan ia pun menjalani hidup dengan memegang ucapan “Seseorang yang sabar akan beruntung”.

2. Payback: Money and Power

Payback: Money and Power.

Tanggal tayang: 6 Januari

Sinopsis: Eun-Yong adalah seorang trader uang yang menemukan kesuksesan setelah bertahun-tahun mengarungi sisi tersembunyi kota Seoul dan akhirnya menjadi konglomerat trading.