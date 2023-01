Bertemu Seo In Guk di After Stage AAA 2022, Lyodra Ginting: Siapa Tau Suatu saat Bisa Kolaborasi

Lyodra Ginting berfoto bersama Seo In Guk di belakang panggung After Stage Asia Artist Awards 2022.

Tangkapan layar YouTube Lyodra Official

TRIBUNNEWS.COM - Lyodra Ginting bertemu dengan penyanyi Korea Seo In Guk di acara After Stage Asia Artist Awards (AAA) 2022.

Diketahui, After Stage Asia Artist Awards 2022 merupakan rangkaian acara dari Asia Artist Awards 2022.

Beberapa penyanyi, termasuk Lyodra Ginting hingga Seo In Guk turut memeriahkan acara tersebut.

Dikutip dari YouTube Lyodra Official Rabu (4/1/2023), Lyodra Ginting membagikan momen dirinya bertemu Seo In Guk di belakang panggung.

"Hallo," sapa Lyodra Ginting.

"Hallo," sambut Seo In Guk.

Baca juga: DK iKON Kepergok Beri Komentar dengan Emoji Hati di IG Live Lyodra Ginting hingga Follow Instagram

Tanpa ragu-ragu, Seo In Guk memberikan pujian untuk Lyodra Ginting atas penampilannya di atas panggung.

"Thank you," ucap Lyodra.

"I don't speak English," sambung Seo In Guk.

"Ya okay," Lyodra mengerti.

Lyodra pun turut memuji Seo In Guk.

"I really love your voice," pujinya.

"Thank you," balas Seo In Guk.

Setelah berbincang, Lyodra dengan bangga mengatakan bahwa dirinya berasal dari Indonesia.