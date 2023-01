Daftar Film & Serial Terbaru Netflix Pekan Ini: MADOFF, Mencuri Raden Saleh dan The Pale Blue Eye

Poster MADOFF, Mencuri Raden Saleh, dan The Pale Blue Eye - Simak daftar film dan serial terbaru di Netflix yang dirilis minggu ini, 2-6 Januari 2023. ada MADOFF, Mencuri Raden Saleh, dan The Pale Blue Eye.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar film dan serial terbaru di Netflix yang dirilis minggu ini.

Netflix merupakan layanan streaming yang menawarkan beragam acara TV, Film, Anime, Dokumenter, dan lainnya.

Film atau serial yang ada di Netflix dapat disaksikan dengan cara berlangganan dan masuk ke akun aplikasi atau web Netflix.

Pada 2 Januari 2023 hingga 6 Januari 2023 nanti akan ada beberapa film dan serial baru yang tayang di Netflix.

Di antara ada Serial MADOFF: The Monster of Wall Street, film Mencuri Raden Saleh, dan film The Pale Blue Eye.

Lantas apa saja film dan serial terbaru di Netflix minggu ini?

Baca juga: Link Nonton Film The Menu, Misteri Restoran Mewah dan Resep Rahasia Chef Slowik

Berikut adalah daftar film dan serial terbaru di Netflix, dikutip dari whats-on-netflix.com berikut ini.

Daftar film dan serial terbaru yang dirilis Minggu ini di Netflix

Rilis Senin, 2 Januari 2023

- Side Dish (Season 1)

Rilis Rabu, 4 Januari 2023

- How I Became a Gangster (2023) Netflix Original

- MADOFF: The Monster of Wall Street (Season 1) Netflix Original

Poster Serial MADOFF: The Monster of Wall Street (Season 1) Netflix Original. (laman webiste imdb.com)

- The Kings of the World (Season 1) Netflix Original