Lirik Lagu Attention - NewJeans, Sempat Trending YouTube, Kini Viral Jadi Sound TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu Attention - NewJeans, viral di TikTok.

Attention menjadi lagu debut NewJeans yang rilis resmi 8 Agustus 2022, lalu.

Terhitung 3 hari sejak perilisannya, lagu Attention sudah ditonton 4,9 juta kali.

Attention juga sempat menduduki jajaran trending YouTube dan kini viral di TikTok.

Berikut lirik lagu Attention - New Jeans:

You and me nae mami boiji

Hanchameul chyeodabwa

Gakkai dagaga

You see

You See ayy, ayy, ayy, ayy

One, two, three yonggiga saenggyeossji

Imi aneun ne nunchi

Gogaereul dollyeo cheoncheonhi

Ywogi

You see Yeogi Boini

Rooking for attention neoyagesseo

Hwaksilhage naro mandeulgesseo.

Stop, ayy

Drop the question

Drop the, drop the question

Want attention

Wanna want attention

You give me butterflies you know

Nae mameun ontong paradise

Kkumeseo kkaewojuji ma

You got me looking for attention

You got me looking for attention

Gakkeumeun jeongmal

Hesgallijiman

Bunmyeonghan geon

Got me looking for attention

Neol uyeonhi majuchin cheokhallae

Mot bon cheok jinagallae

You’re so fine

Gotta gotta get to know ya

Nawa nawa georeoga jwo

Jigeum doraseomyeon

I need ya, need ya, need ya

To look at me back

Hey, da deulkyeosseossna

Neol bomyeon hateuga twieonawa

Nan satangeul chajneun baby (baby)

Nae mameun seolleiji

Ayy, drop the question

Drop the, drop the question

Want attention

Wanna want attention

You give me butterflies you know

Nae mameun ontong paradise

Kkumeseo kkaewojuji ma

You got me looking for attention

You got me looking for attention

Gakkeumeun jeongmal

Hesgallijiman

Bunmyeonghan geon

Got me looking for attention

You got me looking for attention

You got me looking for attention

Gakkeumeun jeongmal

Hesgallijiman

Bunmyeonghan geon

Got me looking for attention

A-T-T-E-N-T-I-ON

Attention is what I want

A-T-T-E-N-T-I-ON

Attention is what I want

A-T-T-E-N-T-I-ON

Attention is what I want

A-T-T-E-N-T-I-ON

You got me looking for attention

