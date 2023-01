Chord Gitar Lagu Ditto - NewJeans: Ra-ta-ta-ta Ullin Shimjang

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Ditto yang dinyayikan oleh NewJeans, girlgroup yang baru debut pada Juli 2022.

Girlgroup asal Korea Selatan ini merilis lagu Ditto pada 19 Desember 2022.

Lagu ini sudah ditonton lebih dari 18 juta kali hingga Kamis (5/1/2023).

Lagu ini merupakan lagu pra rilis NewJeans untuk album bertajuk OMG.

Berikut lirik dan chord gitar lagu Ditto dari NewJeans:

[Intro]

Dmaj7 C#m7 F#m7 Bm7 E7 A7 G#m7 Gm7 F#7

[Chorus]

Dmaj7

Stay in the middle

Dmaj7

Like you a little

C#m7

Don’t want no riddle

F#m7

malhaejweo say it back

Bm7

Oh say it ditto

E7

achimeun neomu meoreo

A7 Gm F#m

So say it ditto

[Verse 1]

Dmaj7

huljjeok keobeoryeosseo

Dmaj7

hamkkehan gieokcheoreom

C#maj7

neol boneun nae maeumeun

F#m7 Bm7

eoneusae yeoreum jina gaeul

E7 A7 G#m7 Gm7 F#7

gidaryeotji all this time

[Verse 2]

Dmaj7

Do you want somebody

Dmaj7

Like I want somebody

C#maj7

nal bogo useotjiman

F#m7 Bm7

Do you think about me now yeah

E7

All the time yeah

A7 Gm F#m

All the time

[Pre-Chorus]

Dmaj7

I got no time to lose

C#maj7

nae gireotteon haru

F#m7

nan bogo shipeo

Bm7 E7 A7 G#m7

Ra-ta-ta-ta ullin shimjang (Ra-ta-ta-ta)

Gm7 F#7 Dmaj7

I got nothing to lose

C#maj7 F#m7

neol joahandago wooah wooah wooah

Bm7 E7 A7 G#m7

Ra-ta-ta-ta ullin shimjang (Ra-ta-ta-ta)

Gm7 F#7

But I don’t want to

[Chorus]

Dmaj7

Stay in the middle

Dmaj7

Like you a little

C#maj7

Don’t want no riddle

F#m7

malhaejweo say it back

Bm7

Oh say it ditto

E7

achimeun neomu meoreo

A7 G#m7

So say it ditto

Gm7 F#7

I don’t want to

Dmaj7

Walk in this miro

Dmaj7

da aneun geon anieodo

C#maj7

baradeon daero

F#m7

malhaejweo say it back

Bm7

Oh say it ditto

E7

I want you so, want you

A7 Gm F#m

So say it ditto

[Verse 3]

Dmaj7

Not just anybody

Dmaj7

neoreul sangsanghaetji

C#maj7

hangsang dahaitteon

F#m7 Bm7

cheoeum neukkim geudaero nan

E7 A7 Gm7 F#7

gidaryeotji all this time

[Pre-Chorus]

Gm7 F#7 Dmaj7

I got nothing to lose

C#maj7 F#m7

neol joahandago wooah wooah wooah

Bm7 E7 A7 G#m7

Ra-ta-ta-ta ullin shimjang (Ra-ta-ta-ta)

Gm7 F#7

But I don’t want to

[Chorus]

Dmaj7

Stay in the middle

Dmaj7

Like you a little

C#maj7

Don’t want no riddle

F#m7

malhaejweo say it back

Bm7

Oh say it ditto

E7

achimeun neomu meoreo

A7 G#m7

So say it ditto

Gm7 F#7

I don’t want to

Dmaj7

Walk in this miro

Dmaj7

da aneun geon anieodo

C#maj7

baradeon daero

F#m7

malhaejweo say it back

Bm7

Oh say it ditto

E7

I want you so, want you

A7 Gm F#m

So say it ditto

[Outro]

Dmaj7 C#m7 F#m7 Bm7 E7 A7 G#m7 Gm7 F#7

(Tribunnews.com)