Chord Gitar Lagu Kita Pasti Tua - Fourtwnty, Kunci Dimainkan dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Kita Pasti Tua yang dipopulerkan oleh grup musik Fourtwnty.

Lagu Kita Pasti Tua dirilis pada tahun 2018.

Lagu ini termuat dalam album Kita Pasti Tua yang berjudul Ego & Fungsi Otak.

Kita Pasti Tua - Fourtwnty

intro : F . . Em . . Dm . . Dm . .

F . . Em . . E . .



C

ini cerita

Am

ketika tulang mulai menua

Dm Em

masih mungkin ada hasrat

F Em

yang menggebu - gebu

Dm G

berkumpul dan bernyanyi

C

seperti dulu . .



* )

C

wajah tampanku

Am

keriput dan badanku membungkuk

Dm Em

rasa ingin tak per . . caya

F Em

kini ku menua

Dm G

tak menggoda layaknya

C

saat muda . .



# )

F

awas nanti tua

C Am

kita pasti tua . .



reff i :

Dm F

lemah dan tak bertenaga

Em Am

mulai rentan berkelana

Dm E

dibalik rambut putihku . .



* * )

C

wajah tampanku

Am

keriput dan badanku membungkuk

Dm Em

rasa ingin tak per . . caya

F Em

kini ku tlah menua

Dm G

tak menggoda layaknya

C

saat muda . .



## )

F

awas nanti tua

Dm G

awas nanti tua

C Am

kita pasti tua . .



reff ii :

Dm F

lemah dan tak bertenaga

Em Am

mulai rentan berkelana

Dm G

dibalik rambut putihku

C A

kita pasti tua . .



Dm F

mulai pelan dan pelupa

Em Am

rabun sudah bola mata

Dm E

ada yang tak berubah . .



F Em

kita pasti tua

Dm

kita pasti tua

F G

kita pasti tua . .



musik : Dm G C F

Dm E . .



F

awas nanti tua

C Am

kita pasti tua . .



reff iii :

Dm F

lemah dan tak bertenaga

Em Am

mulai rentan berkelana

Dm G

dibalik rambut putihku

C A

kita pasti tua . .



Dm F

mulai pelan dan pelupa

Em Am

rabun sudah bola mata

Dm G

ada yang tak berubah

C A

jiwa masih muda . .



Dm F

jika nanti sudah tua

Em Am

mulai jarang bersenggama

Dm E

tunggu saja waktunya . .



outro :

F Em

kita pasti tua

Dm G

kita pasti tua . .

