Film The Day Before The Wedding hingga Lines Of Wellington Tayang di Januari 2023, Simak Sinopsisnya

TRIBUNNEWS.COM - Deretan film kualitas festival bakal tayang di KlikFilm menemani pecinta film di bulan Januari 2023.

Sebut saja film Noi Albinoi dan DAU Degeneration (Festival Film Internasional Rotterdam), DAU Natasha (Festival Film Internasional Berlin ke 70), Olga, Emergency Declaration (Box Office Korea).

Kemudian Lines Of Wellington (Festival Film Internasional Toronto), The Captain (Festival Film Internasional Toronto), A Werewolf Boy (Festival Film Internasional Toronto), dan The Night Of The 12th.

Sementara dideretan film dalam negeri, akan hadir film drama terbaru berjudul The Day Before The Wedding yang dibintangi Amanda Rawless dan Della Dartian.

Selanjutnya film Layar dan film horor lawas versi remastered berjudul Misteri Banyuwangi.

Direktur KlikFilm, Frederica berharap tahun 2023, KlikFilm bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal.

"Tahun lalu, kami mendapatkan banyak apresiasi positif dari pecinta film. Mudah-mudahan, tahun 2023 ini kami bisa lebih baik lagi dari tahun 2022," jelasnya.

Berikut ini sinopsis beberapa film yang bisa disaksikan secara resmi di KlikFilm mulai Januari 2023:





The Day Before The Wedding

Amanda Rawles saat ditemui dalam syukuran film Bukan Aku Tidak Mau Nikah, di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2022) malam. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Clara (diperankan Amanda Rawles), seorang cosplayer baju pengantin yang memiliki cita-cita sebagai pramugari.

Ia tinggal serumah dengan sahabatnya yang bernama Kinan (Della Dartyan).

Namun, hubungan mereka semakin rumit karena mereka mengalami kejadian yang berkaitan dengan hubungan percintaan mereka yang rumit.

Noi Albinoi

Di atas kertas Nói Albinói mungkin terdengar seperti kisah keterasingan remaja lainnya. Menahan hubungan yang tidak memuaskan dengan ayahnya peminum berat (Throstur Leo Gunnarsson), dan dalam masalah terus-menerus di sekolah, Nói (Tómas Lemarquis) yang berusia 17 tahun merasa bosan dan terkekang oleh kehidupan kota kecil.