Jadwal Acara TV Jumat 6 Januari 2023: Kompas Pagi di Kompas TV, Good Morning di TRANS TV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Jumat, (6/1/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas Tv terdapat tayangan Kompas Pagi, Sapa Indonesia Pagi, Bincang Kita, Pop News, Berita Utama.

Kemudian di ANTV Merah Putih Peristiwa, Shiva, Intip Seleb, My Name Is Khan, Radha Krisna, Ishq Mein Marjawan 2, Anupamaa.

Selanjutnya dalam channel TRANS 7 Ragam Indonesia, Redaksi Pagi, Spotlite, Selebrita Pagi, FYP - For Your Pagi.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Insert Pagi, Good Morning, Pagi Pagi Ambyar, Siapa Mau Jadi Jura di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Fokus Pagi Live, Panggilan, Best Kiss, Patroli Live, Fokus Live.

Shiva tayang di ANTV (YouTube ANTV Official)

Baca juga: Jadwal Acara TV Jumat, 6 Januari 2023: Timmy Time Season 2 di RTV, Cinta Setelah Cinta di SCTV

Berikut jadwal acara TV Jumat, 6 Januari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 09:30

Sapa Indonesia Pagi

09:30 - 10:00

Bincang Kita

10:00 - 10:30

Pop News

10:30 - 11:00

Berita Utama