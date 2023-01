Lirik Lagu Rohani Holy, Holy, Holy - JPCC Worship: Dikau Kami Puji di Pagi yang Teduh

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu rohani berjudul Holy, Holy, Holy yang dinyanyikan oleh JPCC Worship dalam artikel berikut ini.

Lagu Holy, Holy, Holy dirilis pada 2013 kemarin oleh JPCC Worship.

Lirik Lagu Rohani Holy, Holy, Holy - JPCC Worship:

Verse 1

Holy, holy, holy

Lord God Almighty

Early in the morning ou song shall rise to to Thee

Holy, holy, holy

Merciful and mighty

God in three Persons blessed Trinity

Verse 2

Suci. Suci, suci

Tuhan mahakuasa

Dikau kami puji di pagi yang teduh

Suci. Suci, suci

Murah dan perkasa

Allah Tritunggal agung namaMu

Chorus

S’gala pujian bagiMu

Seg’nap nafas muliakanMu

Surga bumi kan berseru

Kuduslah Tuhan namaMu

Verse 3

Suci. Suci, suci

Kau kudus tersungkur

Di depan tahtaMu memb’ri mahkotaNya

Segenap malaikat

Sujud menyembahMu

Tuhan, yang ada s’lamanya-lamanya

Verse 4

Holy, holy, holy

Merciful and mighty

God in three Persons blessed Trinity

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)