Istri Sebut Aldi Taher Sering Tertawa Sendiri Dengar Lagu Ciptaannya

Tangkapan layar YouTube TRANS TV Official

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salsabilih, istri Aldi Taher, menuturkan suaminya kerap tertawa sendiri mendengar lagu-lagu buatannya.

Beberapa lagu ciptaan Aldi Taher yang viral mengangkat isu yang menjadi perbincangan. Misalnya 'Lesti Sayang Billar', 'Cepmek (Cepak Mekar)', 'Nisa Sabiyan I Love You So Much' dan 'Ditikung Mertua'.

Meski di depan orang-orang Aldi Taher terlihat pecicilan dan tak tahu malu, Salsabili menjadi saksi bahwa suaminya pernah tertawa mendengar karyanya sendiri.

“Sebenarnya gini, seperti yang dilihat dia ini kan emang sering pecicilan ya," ujar Salsabilih di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2023).

"Pada saat dia bikin lagu dia sendiri ya dia pun ketawa gitu," tutur Salsabili sembari tertawa.

Baca juga: Tuai Pro Kontra Jual Gitar dan Jam Tangan untuk Bantu Pengobatan Indra Bekti, Aldi Taher Akui Pansos

Ada sebuah momen ketika Aldi mempertanyakan karyanya sendiri ke Salsabilih ketika selesai dibuat dan kemudian dirilis di media sosial.

"Dia bilang 'Itu lagu apa sih Bun, tapi ya udah enggak apa-apa kan yang penting berkarya' gitu,” ujar Salsabilih.

Salsabili pun tak pernah merasa terganggu dengan tingkah Aldi Taher, ia merasa lagu-lagunya bisa jadi doa baik serta bisa menghibur orang lain.

“Ya lagunya doa, support gitu. Bikin orang senang gitu,” ucap Salsabilih.