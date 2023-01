Jadwal Acara TV Sabtu 7 Januari 2023: Kompas Pagi di Kompas TV, Good Morning di TRANS TV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu, (7/1/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Kompas Sport Pagi, Kompas Pagi, Sapa Indonesia Pagi, Bincang Kita, Berita Utama.

Kemudian di ANTV Merah Putih Peristiwa, Shiva, Super Viral, Intip Seleb, Dear Zindagi, Anupamaa.

Selanjutnya dalam channel TRANS 7 Hikmah, Redaksi Pagi Akhir Pekan, Selebrita Pagi On The Weekend, Ayah dan Ayu.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Insert Pagi, Good Morning, Tanah Air Beta, Celebrity On Vacation, King Of The Jungle.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Fokus Pagi Live, Panggilan, Best Kiss, Patroli Live, Fokus Live.

Shiva tayang di ANTV (YouTube ANTV Official)

Baca juga: Jadwal Acara TV Jumat 6 Januari 2023: Kompas Pagi di Kompas TV, Good Morning di TRANS TV

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 7 Januari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:00 - 04:30

Kompas Sport Pagi

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Kita

09:00 - 09:30

Berita Utama